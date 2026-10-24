Soutěž v tancích na ledě vyhráli na Grand Prix v Angers domácí favorité Laurence Fournier Beaudryová a Guillaume Cizeron. Přímé přenosy krátkého programu sportovních dvojic a volných jízd žen sledujte na ČT sport.
Francouzi na domácím ledě nezaváhali a vyhráli přesvědčivě po rytmickém i ve volném tanci. Druzí skončili s odstupem Gruzínci Diana Davisová a Gleb Smolkin. Bronz brali Američané Christina Carreirová a Anthony Ponomarenko.
Krátký program mužů poznamenala řada chyb a pádů. S přehledem vede Francouz Adam Siao Him Fa se ziskem 102,46 bodu. Před druhým Aleksandrem Selevkem z Estonska má bezmála sedmnáctibodový náskok.