Krasobruslení

ŽIVĚKrátký program sportovních dvojic na GP v krasobruslení. Tancům vévodili Francouzi


před 57 mminutami|Zdroj: ČT sport
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GP v krasobruslení
Zdroj: ČT sport

Soutěž v tancích na ledě vyhráli na Grand Prix v Angers domácí favorité Laurence Fournier Beaudryová a Guillaume Cizeron. Přímé přenosy krátkého programu sportovních dvojic a volných jízd žen sledujte na ČT sport.

Francouzi na domácím ledě nezaváhali a vyhráli přesvědčivě po rytmickém i ve volném tanci. Druzí skončili s odstupem Gruzínci Diana Davisová a Gleb Smolkin. Bronz brali Američané Christina Carreirová a Anthony Ponomarenko.

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Volný tanec Laurence Fournierové Beaudryové a Guillauma Cizerona na GP Francie
Zdroj: ČT sport

Krátký program mužů poznamenala řada chyb a pádů. S přehledem vede Francouz Adam Siao Him Fa se ziskem 102,46 bodu. Před druhým Aleksandrem Selevkem z Estonska má bezmála sedmnáctibodový náskok.

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Adam Siao Him Fa a jeho krátký program na GP ve Francii
Zdroj: ČT sport

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