Krasobruslení

Po kombinaci zajel zbytek programu skvěle, pochválil Reshtenka trenér Březina


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Krátký program Georgie Reshtenka
Zdroj: ČT sport

Trenér Michal Březina byl s výkonem českého krasobruslaře Georgie Reshtenka v krátkém programu na mistrovství světa v Praze spokojený. Pochválil ho, jak se vypořádal s burácející atmosférou. Ocenil také jeho výkon a tvrdou práci na trénincích.

Bývalý úspěšný český krasobruslař Březina byl rád, že se jeho nástupce na medailové pozici z evropského šampionátu dostal na mistrovství světa poprvé do volných jízd. „Mohl být o dost výš, kdyby tu kombinaci skočil tak, jak normálně. To je škoda, ale zbytek programu zajel skvěle, piruety byly tentokrát v pořádku. Vypořádal se docela dobře s atmosférou, protože skoro jsme neslyšeli vlastního slova,“ řekl.

Reshtenka upozorňoval už při rozcvičce na pořádný hukot. „On mi pak říkal, že musel sám sebe uklidňovat před tím axelem, protože jak po salchowu začali všichni tleskat a burácet, tak měl až moc energie, tak se musel sám uklidnit, což zvládl perfektně,“ ocenil Březina.

Nahrávám video
Březina: Škoda pádu, ale atmosféra byla nádherná
Zdroj: ČT sport

Po dvou povedených skocích u plánované kombinace čtverného a trojitého toeloopu už Reshtenko chladnou hlavu nezachoval. „Myslím, že moc chtěl a přidal sílu v místě, kdy ji normálně nepřidává. Tak mu to ten skok vykoplo,“ přemítal Březina. „Občas chce dávat až moc energie do skoků, když cítí, že má energii a že se cítí dobře. Ale moc často se to nevyplácí,“ doplnil kouč.

Celkově hodnotil Reshtenkův výkon pozitivně. „Myslím, že se s tím srovnal dobře. Já jsem spokojený. Má natrénováno, trénoval perfektně,“ uvedl Březina.

Svou formu bude moci Reshtenko prodat v sobotu po poledni při volných jízdách. „Řekl jsem mu, že ve volné už mu o nic nejde, a tak, jak ho znám, tak možná ve volné skočí i to, co doma neskáče,“ dodal trenér.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.