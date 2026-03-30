Malininova čtyřapůlotáčková tečka dala razítko veleúspěšnému šampionátu

Skončilo velmi úspěšné mistrovství světa v krasobruslení a na pražskou organizaci se snáší chvála ze všech stran. Do hlediště O2 areny podle údajů mezinárodní federace ISU přišlo 127 837 diváků. Ti viděli loučení japonské hvězdy Kaori Sakamotové nebo reparát Ilii Malinina. Fenomenální americký krasobruslař navíc přidal při exhibici nečekanou tečku.
„Hned jak jsme tu vyjeli na led, bylo to naprosto magické. Aplaus a přivítání od publika, byli jsme neskonale vděční,“ uvedl Guillaume Cizeron, který v Praze se svou taneční partnerkou Laurence Fournier Beaudryovou doplnil sbírku titulů.
Organizátoři hlásili několikrát vyprodáno a velký zájem byl vedle volných jízd a krátkých programů také o oficiální tréninky.
„Čekali jsme, že když to je po 33 letech a Praha je lákadlo, že budou chtít fanoušci přijet. Ale že to bude až takový boom, jsme nečekali,“ řekl místopředseda svazu a šéf organizačního výboru šampionátu Evžen Milčinský. To ještě neznal přesný počet diváků, ale předpokládal, že konečný součet výrazně přesáhne dosud rekordní MS v Saitamě v roce 2023. V Japonsku tehdy vrcholnou akci sezony navštívilo 100 000 lidí.
„Obrovské díky vám všem! To vy fanoušci jste celých šest dní vytvářeli tu skvělou atmosféru. A vaše podpora rozhodně hnala všechny krasobruslaře k životním výkonům. Ještě jednou děkujeme,“ napsali představitelé MS na Facebooku.
„Bylo to tady naprosto neuvěřitelné místo, vůbec jsem nechápal, že tady někdo může fandit všem už při krátkém programu,“ poznamenal Malinin.
Právě americký fenomén si nechal pro diváky na závěr ještě jedno překvapení. Malinin oprášil svůj exhibiční program z minulé sezony na píseň I Was Made For Lovin' You. Jeho vystoupení odměnili diváci potleskem vestoje a Američan pak ohromil publikum ještě v úplném závěru programu, když při společném loučení účastníků na ledě předvedl čtverný axel, který na tomto šampionátu nezařadil ani do soutěžních jízd.
Svítá naděje, že by další šampionát mohl být v Česku dříve než po 33 letech. „Praha opět dokázala, že umí pořádat nejvýznamnější světové akce na nejvyšší úrovni, a my se rádi brzy vrátíme,“ prohlásil předseda Mezinárodní bruslařské unie Kim Če-jol.