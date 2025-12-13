Jubilejní tečka pro devítinásobnou českou šampionku se nekoná. Eliška Březinová na mistrovství čtyř zemí v Prešově obsadila až třetí nejlepší českou příčku. Staronovou českou mistryní se stala Barbora Vránková, jež si tak zajistila nominaci na lednové mistrovství Evropy. Stříbro připadlo obhájkyni titulu Michaele Vrašťákové.
Březinová se 10. titulem neloučí. Na trůn se vrátila Vránková
Devatenáctiletá Vránková byla z českých krasobruslařek nejlepší už po krátkém programu. V sobotní volné jízdě svou pozici potvrdila. Získala 163,73 bodu a celkově skončila druhá hned za favorizovanou Polkou Ekaterinou Kurakovovou. Svou nejbližší českou pronásledovatelku Vrašťákovou, která byla hned za ní i v mezinárodním pořadí, porazila o 12,2 bodu.
„Jsem samozřejmě moc ráda. Snažila jsem se být hodně soustředěná, takže nejde úplně říct, že jsem si to užila. Zároveň to celé proběhlo hodně rychle. Možná tak v závěrečné krokové řadě jsem si uvědomovala, že už mám nejtěžší za sebou, a pustila ze sebe víc emoce,“ uvedla Vránková, jež si vyjela třetí domácí titul.
Poslední mistrovství republiky absolvovala účastnice ZOH 2022 v Pekingu Březinová, která s velkým odstupem za dvěma krajankami získala bronz. Celkově byla sedmá. Není ale bez šance na účast na domácím mistrovství světa v Praze, protože zatím jako jediná česká krasobruslařka splnila limity požadované mezinárodní federací ISU.
Souboj českých tanečních párů, které budou startovat na ZOH, vyhráli juniorští mistři světa z roku 2023 Kateřina a Daniel Mrázkovi. Vyhráli rytmický i volný tanec, celkem získali 196,70 bodu a nechali o více než deset bodů za sebou zkušenější reprezentační kolegy Natálii a Filipa Taschlerovy. Českým tanečníkům patřily dvě nejvyšší příčky i v celkovém hodnocení mezinárodního šampionátu.
V kategorii sportovních dvojic neměli Anna Valesiová a Martin Bidař soupeře v boji o český titul. V mezinárodním měření sil skončili druzí za maďarskými reprezentanty Marií Pavlovovou a Alexeiem Sviatchenkem, kteří nedávno skončili pátí ve finále Grand Prix.
V Prešově se ještě konají volné jízdy mužů, které začaly ve 20:55. Z českých krasobruslařů má před nimi nejvýhodnější pozici favorizovaný Georgii Reshtenko, jenž útočí na třetí titul za sebou.