Krasobruslení

Malinin chyboval a ve finále Grand Prix je zatím až třetí


4. 12. 2025|Zdroj: ČT sport
13 minut
Krátký program Jumy Kagijamy a Malininova nepovedená jízda
Zdroj: ČT sport

Krasobruslařský fenomén Ilia Malinin je ve finále Grand Prix po krátkém programu až třetí. Překvapivě vede Japonec Juma Kagijama, druhý je jeho krajan Šun Sato. V kategorii sportovních dvojic probíhá těsný japonsko-italský souboj, v tancích zápolí o prvenství Francouzi s Američany. Přímé přenosy nabízí ČT sport a ČT sport Plus.

Malininovi nevyšla úvodní kombinace se čtverným axelem a na jeho dalším pojetí jízdy to bylo znát. Trojitého toeloopa zařadil za ne úplně stoprocentního čtverného lutze a nakonec se musel smířit s celkovou známkou 94,05 bodu.

Honbu za dalším bodovým rekordem nyní nahradila starost v boji o prvenství ve finále prestižního seriálu. Kagijama naopak předvedl skvělou volnou jízdu a se ziskem 108,77 se pevně usadil v čele. O deset bodů zpět je Sato.

7 minut
Nejlepší krátký program dvojice Riku Miuraová a Rjuiči Kihara ve finále GP
Zdroj: ČT sport

Rytmický tanec zvládli nejlépe favorizovaní Američané Madison Chocková a Evan Bates. Vedou se ziskem 88,74, na druhé pozici se drží Francouzi Laurence Fournierová Beaudryová a vracející se Guillaume Cizeron, kteří předvedli výtečný program. Obdrželi za něj 87,56 bodu, což je jejich osobní rekord.

14 minut
Vyvrcholení rytmických tanců ve finále Grand Prix
Zdroj: ČT sport

Soutěž sportovních dvojic je před volnými jízdami velmi vyrovnaná. Vedou Japonci Riku Miuraová s Rjuči Kiharou. Druzí Italové Sara Contiová s Nicolem Macii na ně ovšem ztrácejí jen desetinu bodu. Třetí pozici drží gruzínský pár Anastasiia Metelkinová a Luka Berulava.

Páteční program přenosů z finále Grand Prix

11:35 volné jízdy sportovních dvojic (ČT sport)

12:55 krátký program žen (ČT sport Plus), 13:45 sestřih (ČT sport)

Výsledky finále Grand Prix

Muži – po krátkém programu: 1. Kagijama 108,77, 2. Sato (oba Jap.) 98,06, 3. Malinin (USA) 94,05.

Sportovní dvojice – po krátkém programu: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 77,32, 2. Contiová, Macii (It.) 77,22, 3. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 75,04.

Taneční páry – po rytmickém tanci: 1. Chocková, Bates (USA) 88,74, 2. Fournierová-Beaudryová, Cizeron (Fr.) 87,56, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 82,89.

