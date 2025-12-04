Krasobruslařský fenomén Ilia Malinin je ve finále Grand Prix po krátkém programu až třetí. Překvapivě vede Japonec Juma Kagijama, druhý je jeho krajan Šun Sato. V kategorii sportovních dvojic probíhá těsný japonsko-italský souboj, v tancích zápolí o prvenství Francouzi s Američany. Přímé přenosy nabízí ČT sport a ČT sport Plus.
Malinin chyboval a ve finále Grand Prix je zatím až třetí
Malininovi nevyšla úvodní kombinace se čtverným axelem a na jeho dalším pojetí jízdy to bylo znát. Trojitého toeloopa zařadil za ne úplně stoprocentního čtverného lutze a nakonec se musel smířit s celkovou známkou 94,05 bodu.
Honbu za dalším bodovým rekordem nyní nahradila starost v boji o prvenství ve finále prestižního seriálu. Kagijama naopak předvedl skvělou volnou jízdu a se ziskem 108,77 se pevně usadil v čele. O deset bodů zpět je Sato.
Rytmický tanec zvládli nejlépe favorizovaní Američané Madison Chocková a Evan Bates. Vedou se ziskem 88,74, na druhé pozici se drží Francouzi Laurence Fournierová Beaudryová a vracející se Guillaume Cizeron, kteří předvedli výtečný program. Obdrželi za něj 87,56 bodu, což je jejich osobní rekord.
Soutěž sportovních dvojic je před volnými jízdami velmi vyrovnaná. Vedou Japonci Riku Miuraová s Rjuči Kiharou. Druzí Italové Sara Contiová s Nicolem Macii na ně ovšem ztrácejí jen desetinu bodu. Třetí pozici drží gruzínský pár Anastasiia Metelkinová a Luka Berulava.
Páteční program přenosů z finále Grand Prix
11:35 volné jízdy sportovních dvojic (ČT sport)
12:55 krátký program žen (ČT sport Plus), 13:45 sestřih (ČT sport)
Výsledky finále Grand Prix
Muži – po krátkém programu: 1. Kagijama 108,77, 2. Sato (oba Jap.) 98,06, 3. Malinin (USA) 94,05.
Sportovní dvojice – po krátkém programu: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 77,32, 2. Contiová, Macii (It.) 77,22, 3. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 75,04.
Taneční páry – po rytmickém tanci: 1. Chocková, Bates (USA) 88,74, 2. Fournierová-Beaudryová, Cizeron (Fr.) 87,56, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 82,89.