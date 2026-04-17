Zachová třetí zlato nezíská, na ME vypadla hned v 1. kole

Renata Zachová prohrála v 1. kole mistrovství Evropy v judu v Tbilisi se Slovinkou Kajou Kajzerovou a třetí zlato ve váze do 63 kilogramů za sebou nezíská. Vyrovnaný souboj rozhodla Kajzerová jukem v šesté minutě nastavení. Soutěž mužů do 73 kg skončila hned v prvním zápase také pro nasazeného Chusniddina Karimova.
V základní době souboje Zachové s Kajzerovou žádná z judistek bod nezískala. V nastavení nejprve aktivnější Češka za svůj chvat rozhodující bod nezískala. Naopak Slovinka, která už měla jedno napomenutí za pasivitu, vzápětí uspěla.
„Věděli jsme, že to bude těžké, ona má dobrou kondici. Měla jsem to dobře rozehrané a chybělo vždycky fakt kousek. Pak jsem udělala blbost, že jsem chtěla jít dozadu, a ona toho využila,“ popsala Zachová. S Kajzerovou se na větších akcích utkala potřetí a znovu prohrála. „Tohle bylo hodně blízko. Bylo nejvíc pozic, kdy jsem ji ohrozila, z těch tří. Mrzí mě to. Jak říká trenér: zítra zase slunce vyjde, budou další mistrovství Evropy a větší akce,“ dodala svěřenkyně Jiřího Štěpána.
Její přemožitelka, majitelka dvou stříbrných medailí z nižší váhy do 57 kg, poté uspěla i ve 2. kole a porazila jednu z favoritek Lauru Fazliuovou z Kosova.
Pětadvacetiletá česká reprezentantka Zachová nenavázala na tituly z předchozích dvou let a při šesté účasti na kontinentálním šampionátu potřetí vypadla v úvodním kole. V gruzínské metropoli se těsně nedostala mezi osmičku nasazených.
Karimov stejně jako při předchozích dvou účastech na ME nepřešel přes druhé kolo. Jednoznačně prohrál s domácím Micheilim Bachbachašvilim, který získal wazari a dvě juka. Naopak český reprezentant nebodoval.