Ve výpravě na ME v Tbilisi je devět judistů včetně Krpálka a obhájkyně Zachové

Na mistrovství Evropy do gruzínského Tbilisi jede devět českých judistů. V nominaci nechybí vítězka posledních dvou kontinentálních šampionátů Renata Zachová ani dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek. Zachová se v kategorii do 63 kilogramů těsně nedostala mezi osmičku nasazených, ale ujistila, že to na jejím odhodlání poprat se o co nejlepší výsledek nic nemění.
Poslední turnaj pětadvacetiletá Zachová absolvovala loni v prosinci, když získala bronz na Grand Slamu v Tokiu. Pak léčila klíční kost, ale na evropský šampionát se stihla připravit. Jako sedmnáctá judistka světového žebříčku vstupuje do ME nenasazená, je tam osm výše postavených soupeřek.
„Nasazení je lepší v tom, že první zápas bude mít ta osmička volný a já budu mít předkolo. A můžu se potkat ve druhém kole s někým z top osmi. Ale je to mistrovství Evropy, jestli chci vyhrát, musím porazit každého. Moje nastavení se nemění, jdu se prát,“ řekla Zachová.
Loni i předloni mistrovství Evropy ovládla, ale v pátek, kdy půjde do boje na šampionátu v Gruzii, to podle ní nebude hrát roli.
„Ten den nezáleží na tom, proti komu člověk stojí. Záleží jenom na tom, jak ten den sedne a jak jsme připravené. Stejně moc jako ony budou chtít porazit mě, tak moc budu chtít porazit já je,“ poznamenala česká medailová naděje.
Už na patnácté mistrovství Evropy se chystá olympijský šampion z Ria de Janeiro a Tokia Krpálek. Pětatřicetiletý judista má z ME sedm medailí, naposledy získal loni v Podgorici bronz. V kategorii nad 100 kilogramů je čtvrtým nasazeným.
„Když jdu do nějakého turnaje, tak s tím, že tam chci uspět a přivézt další medaili. Stejné to bude teď. Věk člověk nezastaví, je to znát, že už patřím k těm starším. Nezastaví mě to v tom, že když na tu žíněnku vejdu, tak tam budu chtít nechat všechno. Jestli to vyjde na medaili, to uvidíme,“ řekl.
Pro šampionát má ale i jiný cíl. „Tento turnaj by pro mě měl být spíš rozepírací před olympijskou kvalifikací, která nám začíná za dva měsíce. Tohle bylo plánované už v loňském roce, když jsme dělali harmonogram na tento rok. Nechci říct, že pro nás mistrovství Evropy není důležité. Nicméně od června začíná olympijská kvalifikace, kdy ty turnaje budou mnohem důležitější směrem k blížící se olympiádě, která má být za dva roky,“ uvedl Krpálek.
Po prosincovém Grand Slamu v Tokiu si na chvíli od juda odpočinul a věnoval se silové přípravě. Jeho trenér Petr Lacina si pochvaloval, že navzdory deficitu v přípravě je Krpálek na ME solidně připravený.
„Je v lepší formě, než jsem se obával, že bude. Kňučí, že je starej a tak. To bylo vždycky, vždycky se před vrcholnými turnaji obával. Ale když nastoupí na tatami, tak je to starý známý ostrý Krpálek, který jde dát celé srdce do toho souboje,“ řekl trenér.
Ve 23 letech se posedmé zúčastní mistrovství Evropy Adam Kopecký. Loni bylo ME jeho prvním startem v nové hmotnostní kategorii do 90 kilogramů a vypadl ve druhém kole. Od té doby udělal velký pokrok, byl sedmý na mistrovství světa a stejnou pozici obsadil v únoru na Grand Slamu v Paříži.
V Tbilisi bude někdejší medailista z juniorských akcí sedmým nasazeným, protože se ve světovém žebříčku posunul na 12. příčku. „Určitě to pro mě znamená výhodu. Zaručuje mi to, že nepotkám nikoho z top osmičky v prvním kole,“ ocenil.
Sice ho v přípravě na několik týdnů vyřadilo zranění, ale poslední měsíc už trénoval naplno. „Cítím se silný, cítím se ve formě. Cítím, že můžu uspět,“ dodal Kopecký, jehož maximem na ME je třetí kolo z roku 2022.