Judo

Zachová obhájila v Tokiu bronz, Krpálkovi se nedařilo


před 10 hhodinami|Zdroj: ČTK
1 minuta
Zachová získala na Grand Slamu v Tokiu bronz
Zdroj: ČT sport

Bronzovou medaili obhájila na Grand Slamu v Tokiu judistka Renata Zachová. Dvojnásobný olympijský šampion i mistr světa Lukáš Krpálek vypadl naopak po úvodním souboji s Japoncem Jutou Nakamurou.

Dvojnásobná mistryně Evropy ve váze do 63 kilogramů Zachová musela do oprav po porážce ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Japonkou Harukou Kadžuovou, ale další dva souboje zvládla a letos počtvrté se dostala na stupně vítězů.

V úvodním zápase porazila Izraelku Kerem Primovou na juko v úvodu zlatého skóre. Poté nestačila na úřadující mistryni světa Kadžuovou. I když si soupeřku proslulou bojem na zemi hlídala, po své technice se dostala do nevýhodné pozice a japonská favoritka se dokázala prosadit držením.

V opravách svěřenkyně Jiřího Štěpána zvítězila nad mongolskou reprezentantkou Enchrílen Lchagvatogoo opět v prodloužení. V souboji o bronz v úvodu prohrávala, ale duel s Gili Šarirovou z Izraele otočila. Získala letos třetí bronz po Univerzitních hrách a březnové Grand Prix v Linci. Na konci dubna pak opět pozlatila mistrovství Evropy.

Na bodované sedmé místo dosáhl v Tokiu Martin Bezděk ve váze do 100 kg. David Klammert po výhře v prvním kole vypadl v osmifinále kategorie do 90 kg s Japoncem Komeiem Kawabatou. Krpálka v nejtěžší váze zastavil talentovaný Nakamura, nejlepšího českého judistu historie porazil před časovým limitem.

Poslední z pěti českých reprezentantů v japonské metropoli Chusniddin Karimov se na tatami představí v neděli.

