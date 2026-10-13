Poslední medaile? Snad ne, věří Krpálek

Lukáš Krpálek věří, že bronz z mistrovství světa v Baku nebyla jeho poslední velká medaile. Na stupně vítězů se vrátil po třech letech, přestože se v přípravě na šampionát necítil ideálně.
Pětatřicetiletý Krpálek první ze šesti medailí na mistrovství světa vybojoval už před 15 lety v Paříži. Pořád má ale velkou motivaci dosahovat dalších úspěchů. „Ta chuť po vítězstvích a vzdorovat mladé generaci je obrovská. Vždycky na turnaj jedu s tím, že chci vybojovat medaili. Věřím, že pokud zdraví vydrží a všechno půjde podle plánu, tak se ještě medaile dočkáme,“ uvedl.
Měl radost, v jaké formě se v sobotu v Baku ukázal. V kategorii nad 100 kilogramů podlehl jen loňskému i letošnímu mistru světa Inalu Tasojevovi z Ruska, s nímž jako jediný neprohrál na ipon. „Poslední dva měsíce před šampionátem jsem se necítil, na všech kempech jsem se dost natrápil. Jsem rád, že se formu podařilo načasovat,“ prohlásil.
Jeho dlouholetého kouče Petra Lacinu nijak nerozhodilo, když Krpálek před MS nebyl v optimálním rozpoložení. „To byl velice dobrý signál. Lukáš, když se v závěrečné přípravě trápil a vypadal, jak vypadal, tak to bylo vždycky dobré. Já jsem byl v pohodě. Nechal jsem ho, ať se bojí. Závodníci by byli nejradši, aby jim to šlo každý den, ale my potřebujeme, aby jim to šlo v den D,“ řekl.
Jaký bude další Krpálkův program, zatím není jasné. Příští mistrovství světa ho čeká už za osm měsíců, šampionát v Astaně se uskuteční od 7. do 14. června 2027.