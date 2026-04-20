Krpálek: Tušišvili mě ve finále rozhodil, mluvit se v něm nemá

Ve finále mistrovství Evropy to Lukáši Krpálkovi nevyšlo. Slavný český judista ale neskládá zbraně a už přemýšlí, jak by se příští rok v Apeldoornu mohl stát nejstarším evropským šampionem. Popsal také okolnosti nestandardního finále s domácím Gruzíncem Guramem Tušišvilim.
Osmou evropskou medaili řadí ve sbírce svých úspěchů vysoko. „Přece jenom v pětatřiceti vybojovat finále na mistrovství Evropy, ty reakce na to jsou hrozně krásné. Nabízí se další výzva, a to být nejstarším mistrem Evropy. To by bylo příští rok,“ řekl trojnásobný evropský šampion.
Poslední titul získal v roce 2018 v Tel Avivu. V neděli ho těsně pod vrcholem zastavil úřadující vicemistr světa Tušišvili. I díky tomu, že Krpálka rozhodil nestandardní komunikací během zápasu, kdy ho žádal, aby v útoku nepokračoval. „Našel jsem fotku, jak se na sebe smějeme, ačkoliv jsem se měl spíš koncentrovat na ten výkon,“ vrátil se k tomu Krpálek.
Oplatit to Tušišvilimu neplánuje. „Já bych si to nedovolil, mluvit v zápase, protože se to vlastně ani nesmí,“ poznamenal. Krpálkův trenér Petr Lacina ani nezaznamenal, že nějaká komunikace z Tušišviliho strany ve finále proběhla. „Nevím, jestli je to popsáno v pravidlech, spíš se to asi nemá. Já jsem si toho nevšiml, v tom hluku a intenzitě utkání se to ztratilo. Myslím, že ani rozhodčí to nepostřehl,“ doplnil.
Byl hrdý na to, jak si Krpálek na evropském šampionátu počínal. „Na cestě do finále neudělal žádnou chybičku. Jeho věk vůbec nebyl znát. Musím říct, že nějakou únavu a rozbití nedával vůbec najevo a šel si tvrdě za svým cílem. Situace v pavouku se vyvinula tak, že tam vylezli lidé, které jsem nečekal. Ti lidé, kterých jsem se bál, vůbec nepostoupili,“ komentoval jeho vystoupení.
Pátý nasazený Rus Tamerlan Bašajev, jenž byl nalosovaný do Krpálkovy čtvrtiny pavouku, vůbec nenastoupil a nasazená jednička Jur Spijkers z Nizozemska vypadla hned ve svém prvním zápase. Neuniklo to ani Krpálkovi. „Samozřejmě to člověk nějakým způsobem vnímá, ale nemůže se tím nechat ovlivnit, protože se dost často stává to, že člověk nezvládne předchozí zápasy. Musel jsem jít postupně a neudělat chybu,“ řekl.
Jen na Tušišviliho, kterého hnala zaplněná hala, na rozdíl od vítězného finále OH 2021 v Tokiu tentokrát nenašel recept. Trenér Lacina z toho ale zklamaný nebyl. „Já jsem rád, že byl až druhý, protože když jsme zmínili věkový rekord, tak kdyby vyhrál, k tomu rekordu by mu chybělo asi 30 dní. Takže je lepší si to nechat na ten pravý čas,“ usmíval se kouč.
Setkání s Krpálkem po návratu z Gruzie se odehrávalo ve zdravotnickém zařízení, kam legendární český judista zamířil na návštěvu kryokomory. „Za mě je to, co se týče rehabilitace, skvělá věc. Využívám to dlouhodobě, je to určitě fajn,“ těšil se. Stále řeší chronické problémy s lokty, ale snaží se je udržet v provozuschopném stavu. „Doufám, že se s tím podaří pracovat, abych byl schopný ještě nějaký rok vydržet. Snažíme se to nastavit, abych se pral trošičku jinak, aby mě to tolik nebolelo,“ řekl judista, který by rád vydržel do olympijských her 2028 v Los Angeles, což by bylo jeho páté představení pod pěti kruhy.