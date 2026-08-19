Češi se nevyvarovali chyb, ale do druhé části soutěže ve skocích na MS postupují

Čeští parkuroví jezdci prošli prvním kolem soutěže ve skoku na mistrovství světa v Cáchách. Václav Staněk s Quintinem chyboval na překážkách dvakrát a obsadil 84. místo, Nikola Bielíková zaváhala třikrát a byla 128. Aby si zajistili postup do pátečního třetího dějství, budou se muset ve čtvrtek pořadím pousnout výše. Přímý přenos další části sledujte na ČT sport ve čtvrtek od 9:00.
Frank Rothenberger postavil velmi náročnou trať, ale rovněž takovou, aby ji byli schopni překonat méně zkušené dvojice, které se běžně neúčastní pětihvězdičkových závodů.
Ve velmi početném startovním poli nechyběli se svými koňmi také dva Češi a oba dokázali dojet do cíle, což se zdaleka ne všem podařilo. Staněk s Quintinem ztrácejí na elitní šedesátku 1,6 trestného bodu.
První kolo se koná dle pravidel pro honební parkur. Jede se na čas. Žádný limit není, chyby na překážkách se přepočítávají na trestné sekundy.
Výsledek z prvního kola se přenáší dál. Další dvě se jedou ve čtvrtek a v pátek, kam už postoupí elitní šedesátka. Také tyto výsledky se započítávají do soutěže družstev i do jednotlivců. Týmový výsledek po započtení nejlepších tří členů bude znám v pátek, soutěž jednotlivců pro 25 nejlepších pak vyvrcholí v neděli.