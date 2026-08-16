České družstvo na MS v jezdectví dosáhlo na historickou desátou příčku

České jezdectví zažilo na mistrovství světa v Cáchách historický úspěch. Všichni tři jezdci dokončili závod ve všestrannosti a jako družstvo obsadili konečné desáté místo.
Pořadí tří českých jezdců se každý den měnilo. Po drezuře byl nejlepší Pavel Březina s Turínem a po krosu Matěj Sukdolák s Quaidem. Celou soutěž zvládl nejlépe Miroslav Trunda s Mellevue van Rechteren, celkově byl pětačtyřicátý.
České družstvo obsadilo desáté místo, tak vysoko se v hlavních jezdeckých disciplínách žádný český tým nedostal 90 let, od olympijských her v Berlíně.
„Jsem za to strašně rád, že jsme se dostali do období, kdy můžeme na takovou akci vyjet v týmu. Budu rád, když těch lidí do toho týmu bude přibývat,“ řekl Trunda.
Mistrem světa se podruhé v životě stal trojnásobný olympijský vítěz Michael Jung z Německa na Chipmunkovi.