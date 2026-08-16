Jezdectví

České družstvo na MS v jezdectví dosáhlo na historickou desátou příčku


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Historický úspěch pro české družstvo na MS v jezdectví
Zdroj: ČT sport

České jezdectví zažilo na mistrovství světa v Cáchách historický úspěch. Všichni tři jezdci dokončili závod ve všestrannosti a jako družstvo obsadili konečné desáté místo.

Pořadí tří českých jezdců se každý den měnilo. Po drezuře byl nejlepší Pavel Březina s Turínem a po krosu Matěj Sukdolák s Quaidem. Celou soutěž zvládl nejlépe Miroslav Trunda s Mellevue van Rechteren, celkově byl pětačtyřicátý. 

České družstvo obsadilo desáté místo, tak vysoko se v hlavních jezdeckých disciplínách žádný český tým nedostal 90 let, od olympijských her v Berlíně.


„Jsem za to strašně rád, že jsme se dostali do období, kdy můžeme na takovou akci vyjet v týmu. Budu rád, když těch lidí do toho týmu bude přibývat,“ řekl Trunda.

Mistrem světa se podruhé v životě stal trojnásobný olympijský vítěz Michael Jung z Německa na Chipmunkovi.

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