Třebíč začala předkolo první ligy těsnou výhrou. Problém má Zlín


Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy.

V Moravských Budějovicích, kde hraje v exilu Třebíč, se před utkáním porouchala rolba a začátek zápasu byl zhruba o 40 minut opožděn.

Domácí do série vstoupili výborně, když se už po jedenácti vteřinách trefil Martin Dočekal. Na 2:0 zvýšil ve 12. minutě z přesilovky Ladislav Bittner. Hosté však ještě před první sirénou dali kontaktní branku také v početní výhodě zásluhou Karla Plášila a ve druhé třetině vyrovnali opět díky přesilovkové trefě.

Tentokrát se prosadil Rudolf Červený. Domácí se opět dostali do vedení, ale v poslední třetině znovu Červený vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm rozhodl po minutě hry David Michálek.

I Pardubice B se rychle ujaly vedení, když se v čase 2:29 prosadil Lukáš Žálčík. Na 2:0 zvýšil Tadeáš Kalužík. Zlín sice snížil, ale na více se nezmohl. Naopak v poslední třetině upravil na konečných 3:1 Vít Macek.

