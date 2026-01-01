Nejúspěšnějšími týmy základních skupin MS hráčů do 20 let byly Kanada a Švédsko. Javorové listy porazily na závěr této fáze turnaje Finsko 7:4, udržely si neporazitelnost a vyzvou ve čtvrtfinále Slovensko. Soupeřem Švédů, kteří smetli USA 6:3, bude Lotyšsko.
Základní skupiny MS vyhrály Kanada a Švédsko
Finové skončili po porážce ve skupině B třetí a o půlnoci z pátku na sobotu budou hrát s USA. Druzí Češi se utkají o hodinu a půl dříve se Švýcarskem.
Kanada sice v první třetině třikrát ztratila náskok, ale ve druhé části se dostala do vedení 5:3 a po snížení soupeře v závěrečné části pojistila výhru. Dvěma brankami a jednou asistencí k vítězství přispěl Cole Beaudoin a tři body za gól a dvě přihrávky zaznamenali také Zayne Parekh a Sam O'Reilly. Dvakrát skóroval rovněž Brady Martin.
Švédové vedli před 18.618 diváky v Grand Casino Areně v čase 35:15 už 5:1. Domácí ještě zkorigovali stav díky brance Willa Zellerse, který se v čele tabulky střelců vyrovnal s pěti trefami Slovákovi Tomáši Chrenkovi, a přesilovkovému gólu Teddyho Stigy, ale v čase 46:43 pečetil výsledek v početní výhodě pěti proti třem Ivar Stenberg. Po dvou gólech vítězů dali Lucas Pettersson a Eddie Genborg. Tři asistence si připsal kapitán Jack Berglund.