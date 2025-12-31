Čeští junioři uzavírají základní skupinu mistrovství světa hráčů do dvaceti let soubojem s Lotyši. Ve hře je druhé místo v tabulce a tím i papírově příznivější soupeř pro čtvrtfinále play-off. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Hokej
ŽIVĚČesko „20“ – Lotyšsko „20“
Češi jdou do duelu posíleni vítězstvím 2:1 po prodloužení nad Finy, o čemž rozhodl obránce Adam Jiříček ukázkovým gólem s hokejkou mezi nohama. V brance dostává přednost před Michalem Oršulákem českobudějovický Matyáš Mařík. Lotyši si zase poradili s Dány 6:3 v duelu o udržení mezi elitou, na úvod turnaje však potrápili Kanaďany, kterým podlehli 1:2 až v prodloužení.