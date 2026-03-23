Žádná tragédie. Věděli jsme, že to bude dlouhá série, říká Krejčík

Je poslední z hokejistů Sparty, kdo zažil působení týmu ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti. Obránce Jakub Krejčík se těšil na nedělní zápas ve čtvrtfinále play-off s Plzní, v němž se s týmem do bývalého působiště vrátil. Ale ani čtyřiatřicetiletý bek porážce Sparty v nájezdech nezabránil a soupeř vede v sérii 2:1.
Sparta dočasně opustila luxus O2 areny kvůli blížícímu se mistrovství světa v krasobruslení. Na Výstavišti, kde trénuje, odehraje celou čtvrtfinálovou sérii. Návrat extraligy do tradiční arény poprvé od 6. dubna 2015 a více než 4000 dnech si nenechalo ujít 12 100 diváků ve vyprodaném hledišti.
„Bylo to super, skvělá atmosféra, hrozně jsem se na to těšil a moc jsem si to užil. Už je to pár let, co jsem tady odehrál poslední zápas. Je to samozřejmě o hodně jiné než v O2 areně, ale jak se vhodí puk na led, člověk na to nemyslí. Bylo to fakt skvělé,“ pochvaloval si Krejčík.
Dramatickému zápasu v bouřlivé kulise chyběla z pohledu domácích jediná věc – vítězství. Přetahovaná se za stavu 3:3 nerozhodla ani v prodloužení, na řadu proto musely přijít nájezdy, které zvládli lépe Západočeši.
„Tohle určitě mrzí, ale bylo to vyrovnané utkání, které nakonec rozhodla dovednostní disciplína – nájezdy. Je to škoda, zítra se však hraje znovu, určitě nevěšíme hlavy. Věděli jsme, že to bude dlouhá série, takže žádná tragédie,“ prohlásil Krejčík.
Vyrovnaný duel mohli Pražané rozhodnout v prodloužení, v němž měli o něco navrch. A chyběly možná jen milimetry, aby se rána kapitána Filipa Chlapíka odrazila od horní tyčky za zády bezmocného gólmana Nicka Malíka do branky. Devin Shore pak na něho najížděl sám, ale neuspěl.
„Říkali jsme si, že v těchto situacích máme nahráno. Vůbec nám to nevadí a cítíme se komfortně. Pomohla asi i zvládnutá série s Kladnem, jsme mentálně zocelenější. Bylo to o jedné střele, která nám tam bohužel nepadla. A v nájezdech jsme se pak také neprosadili tolikrát, kolikrát bychom chtěli,“ litoval Krejčík.
Byl u všech gólů Sparty v základní hrací době, jeden dal a u dvou si připsal asistenci. Osobní statistiky pro něho ale nejsou důležité. „K něčemu jsem se tam přichomýtnul... Ale dneska jsem to byl já, zítra to bude zase někdo jiný. Tohle je v play-off úplně jedno, důležité je, jak si vedeme jako celý tým,“ zdůraznil Krejčík.
V pondělí je na programu opět v metropoli čtvrtý zápas a Sparta ho potřebuje zvládnout, aby neodjížděla zpátky na západ Čech s mankem 1:3. „Nemyslím si, že to bude nějaká přestřelka. Čekám další vyrovnaný zápas a já věřím, že ho vyhrajeme,“ řekl Krejčík.