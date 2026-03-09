Výkonu Pavla Zachy nešlo v NHL mnoho vytknout, předvedl se svým druhým hattrickem v sezoně. Bostonu to ale na plný počet bodů nestačilo, s Pittsburghem prohrál 4:5 v prodloužení. Za Bruins se střelecky prosadil také David Pastrňák.
SESTŘIHZacha má další hattrick, s Bostonem ale neslavil
Zacha navázal na svůj první hattrick v zámořské soutěži, který zaznamenal při vysoké výhře 10:2 nad New York Rangers v polovině ledna. V tomto ročníku NHL se žádný jiný český hokejista z třígólového utkání neradoval.
Osmadvacetiletý rodák z Brna otevřel svůj střelecký účet v 10. minutě ranou bez přípravy v početní převaze Bruins. Do dvoubrankového vedení dostal Boston těsně před polovinou zápasu, kdy se blýskl bekhendovou kličkou. A hattrick zkompletoval v čase 48:34, kdy po předchozím vyrovnání Penguins na 3:3 svým devatenáctým gólem v sezoně poslal hosty ještě jednou do vedení.
„V tu chvíli to byl dobrý pocit, když se mi podařilo dát i třetí gól. Ale po prohře už na to nemyslíte, tím spíš, když jsme po většinu utkání vedli. Radost ze mě nějak vyprchala,“ přiznal Zacha, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Český útočník bodoval v pátém utkání v řadě, během nichž nasbíral osm bodů (4+4).
Pastrňák se gólově prosadil poprvé po restartu NHL po olympijské pauze, a to až v šestém zápase. Ve 33. minutě po chybné rozehrávce brankáře Pittsburghu Arturse Šilovse u zadního mantinelu zakončil bekhendem do prázdné klece a zvýšil na 3:0. Prodloužení si na startu závěrečné desetiminutovky vynutil druhým gólem v zápase Anthony Mantha. Bonusový bod zařídil Pittsburghu po pouhých 17 sekundách nastavení Tommy Novak.
Famózní gólovou podívanou a zároveň mimořádně emotivní zápas, v němž rozhodčí i po pěti hromadných bitkách rozdali 102 trestných minut, sledovali diváci v KeyBank Center v Buffalu, kde domácí Sabres ovládli přestřelku s Tampou Bay po dvou velkých zvratech 8:7.
Za Sabres se dvěma brankami v utkání prezentovali hned tři hokejisté: Jason Zucker, Alex Tuch a Josh Doan, jenž byl i autorem vítězného gólu. Čtyři asistence měl střelec rozhodující branky loňského mistrovství světa ve Stockholmu v barvách USA Tage Thompson. Buffalo zvítězilo posedmé v řadě a na Východě je druhé, když po přímém souboji přeskočilo právě Lightning v čele Atlantické divize.
Anaheim, za který dostal v brankovišti přednost před českou olympijskou jedničkou Lukášem Dostálem Fin Ville Husso, prohrál doma se St. Louis 0:4. Blues vyhráli počtvrté v řadě. Už pátou nulu v sezoně a sedmou v kariéře si připsal gólman Joel Hofer. Kapitán Ducks Radko Gudas odehrál téměř třináct minut a měl po dvou vyslaných a zblokovaných střeleckých pokusech.
Vegas s Tomášem Hertlem nestačilo na Edmonton 2:4. Odchovanec pražské Slavie měl nelichotivou osobní bilanci, byl při třech obdržených gólech za zhruba šestnáctiminutový pobyt na ledě. Vítěznou branku zaznamenal v čase 51:53 Leon Draisaitl. Za Oilers měl dvě asistence Connor McDavid, který se tak dostal na 108 bodů v sezoně.
Martin Nečas v sedmém zápase po olympijské přestávce poprvé v NHL nebodoval, hokejisté Colorada i tak porazili Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech. Druhý muž kanadského bodování Nathan MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě. Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení. Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.
Výsledky NHL
Pittsburgh – Boston 5:4 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 – 1:0)
Branky: 47. a 52. Mantha, 35. Činachov, 47. Dewar, 61. Novak – 10., 29. a 49. Zacha, 33. Pastrňák. Střely na branku: 39:28. Diváci: 18 029. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Pittsburgh), 2. Zacha (Boston), 3. Novak (Pittsburgh).
Buffalo – Tampa Bay 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)
Branky: 9. a 56. Doan, 23. a 55. Zucker, 26. a 32. Tuch, 47. Carrick, 52. Dahlin – 33. a 41. Kučerov, 28. Perry, 35. Girgensons, 38. Moser, 46. Point, 50. Hagel. Střely na branku: 42:28. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Doan, 2. Zucker, 3. T. Thompson (všichni Buffalo).
Dallas – Chicago 4:3 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 – 1:0)
Branky: 17. Bastian, 41. Bourque, 50. Hryckowian, 61. Heiskanen – 7. Bertuzzi, 9. Rinzel, 59. Bedard. Střely na branku: 31:19. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Bourque (oba Dallas), 3. Bedard (Chicago).
New Jersey – Detroit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 4. Seider, 27. J. van Riemsdyk, 51. Shine. Střely na branku: 31:30. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. J. van Riemsdyk, 3. P. Kane (všichni Detroit).
Anaheim – St. Louis 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky: 25. Kyrou, 31. Drouin, 33. Snuggerud, 56. Suter. Střely na branku: 22:35. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Snuggerud (oba St. Louis), 3. LaCombe (Anaheim).
Vegas – Edmonton 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 34. Hanifin, 57. Eichel – 24. Frederic, 43. Podkolzin, 52. Draisaitl, 59. K. Kapanen. Střely na branku: 26:19. Diváci: 17 960. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Marner (Vegas), 3. McDavid (Edmonton).
Colorado – Minnesota 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 – 0:0)
Branky: 33. a rozhodující sam. nájezd MacKinnon, 53. N. Roy – 45. Kaprizov, 48. Sturm. Střely na branku: 36:34. Diváci: 18 148. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood (Colorado), 2. Wallstedt (Minnesota), 3. MacKinnon (Colorado).