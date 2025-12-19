Devátý gól Pavla Zachy v sezoně dal naději hokejistům Bostonu v zápase NHL s Edmontonem, body však jeho týmu nepřinesl a Edmonton vyhrál 3:1. Zacha byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Z výhry nad Chicagem se naopak radoval gólman Jakub Dobeš, který k tomu pomohl Montrealu 14 zákroky k vítězství 4:1.
Zacha blafákem vyrovnal, ale Bostonu to na body nestačilo
Zacha skŕoval v početní převaze Bruins v 17. minutě, kdy se po kombinaci s Eliasem Lindholmem dostal do souboje jeden na jednoho s brankářem Oilers Tristanem Jarrym. Vyzrál na něj bekhendovou kličkou a vyrovnal na 1:1.
Edmonton vedl od 14. minuty, kdy rovněž v přesilovce po přihrávce Connora McDavida skóroval Ryan Nugent-Hopkins. Vítězný gól, svůj první v NHL, si v druhé dvacetiminutovce připsal Quinn Hutson. Na 3:1 završil skóre v úvodu třetí třetiny ve vlastním oslabení kapitán hostů McDavid.
Těsně před brankou McDavida se mohl před očima reprezentačních trenérů Radima Rulíka a Ondřeje Pavelce, kteří vyrazili do zámoří na inspekční cestu před uzávěrkou olympijské nominace, prosadit David Pastrňák. Jenže jeho střela byla sražena jen na horní tyčku branky Edmontonu, kterou už v ten moment střežil Calvin Pickard, který ke konci druhé třetiny nahradil zraněného Jarryho.
Utkání rozhodly speciální formace. Oilers skórovali při přesilové hře, i během oslabení. „Věděli jsme, že jsou v tom dobří, což dnes potvrdili. Proto nás nakonec přehráli. Bohužel, letos zatím dost bojujeme s vyloučeními. Možná tak soupeřům dáváme až moc příležitostí skórovat,“ prozradil Zacha.
„Byli jsme ve všem pomalí. V zápasech, které jsou vyrovnané tak, jako tento, musíte hrát naplno po celou dobu, protože poté, co jsme dali gól a srovnali, se to mohlo překlopit i na naši stranu. Z toho se musíme do budoucna poučit,“ uvedl obránce Bruins Hampus Lindholm.
Pastrňák za Bruins odehrál přes 22 minut, nebodoval a ve statistice plus/minus zapsal dva záporné body. V sestavě Oilers už potřetí za sebou chyběl bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš z 15 střel Chicaga inkasoval pouze jednou. Slavil tak druhé vítězství v brankovišti Canadiens za sebou. Překonal ho pouze v osmé minutě Frank Nazar, jenž otevřel skóre.
Poté už dával góly pouze Montreal. Dvakrát skóroval Zachary Bolduc, jednou obránce Noah Dobson a kapitán týmu Nick Suzuki.
Minnesota zvítězila na ledě Columbusu 5:2 a uspěla už pošesté v řadě. Celek, který po velké výměně z Vancouveru posílil hvězdný obránce Quinn Hughes, momentálně okupuje třetí příčku v Západní konferenci NHL. Za Wild odehrál devět minut český bek David Jiříček a zblokoval dva střelecké pokusy soupeře.
Calgary s českým dlouhánem Adamem Klapkou otočilo vývoj utkání se Seattlem a vyhrálo 4:2. Dvěma góly se prezentoval šestatřicetiletý Mikael Backlund. Klapka si připsal čtyři hity.
Hokejisté Dallasu nadále stíhají Colorado, jenž vévodí celé NHL. Tentokrát vyhráli na ledě San Jose 5:3. Dva góly si připsal dvaadvacetiletý Wyatt Johnston. Radek Faksa za Stars jednou vystřelil na branku.
Výsledky NHL:
Boston – Edmonton 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 17. Zacha – 14. Nugent-Hopkins, 35. Q. Hutson, 42. McDavid. Střely na branku: 25:25. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Zacha (Boston).
Montreal – Chicago 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Branky: 15. a 41. Z. Bolduc, 50. Dobson, 57. Suzuki – 8. Nazar. Střely na branku: 35:15. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 15 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta, Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Z. Bolduc, 2. L. Hutson, 3. Suzuki (všichni Montreal).
Ottawa – Pittsburgh 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Branky: 3. a 54. B. Tkachuk, 22. Perron, 25. Giroux. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17 260. Hvězdy zápasu: 1. Ullmarkm 2, B, Tkachuk, 3. Batherson (všichni Ottawa).
Tampa Bay – Los Angeles 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Branky: 13. Bjorkstrand – 26. a 36. Kempe. Střely na branku: 32:20. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Forsberg (oba Los Angeles), 3. Cirelli (Tampa Bay).
Washington – Toronto 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky: 17. a 45, Chychrun, 14. Protas, 49. Carlson. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. Carlson, 3. Thompson (všichni Washington).
Columbus – Minnesota 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Branky: 16. a 38. Werenski – 34. Hartman, 37. Tarasenko, 52. Eriksson Ek, 59. Kaprizov, 59. Boldy. Střely na branku: 29:28: Diváci: 14 845. Hvězdy zápasu: 1. Werenski (Columbus), 2. Wallstedt, 3. Eriksson Ek (oba Minnesota).
Buffalo – Philadelphia 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Branky: 8. Quinn, 37. T. Thompson, 40. Östlund, 51. Norris, 60. McLeod – 9. Cates, 32. York, 55. Konecny. Střely na branku: 28:27. Diváci: 16 055. Hvězdy zápasu: 1. Benson, 2. T. Thompson, 3. Lyon (všichni Buffalo).
St. Louis – NY Rangers 1:2 (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 19. Berggren – 27. Perreault, 63. J. Miller. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. J. Miller (oba NY Rangers), 3. Binnington (St. Louis).
Calgary – Seattle 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Branky: 31. a 60. Backlund, 51. Kadri, 52. Coronato – 28. Stephenson, 38. Kakko. Střely na branku: 46:23. Diváci: 17 449. Hvězdy zápasu: 1. Andersson, 2. Kadri, 3. Coronato (všichni Calgary).
San Jose – Dallas 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Branky: 37. a 45. Graf, 22. Muchamadullin – 18. a 29. W. Johnston, 13. Hintz, 40. Hryckowian, 59. Benn. Střely na branku: 37:30. Diváci: 15 808. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston (Dallas), 2. Graf, 3. Celebrini (oba San Jose).