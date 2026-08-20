Eliáš vidí u reprezentace jako základ komunikaci. Důležité je, aby hráči měli zpětnou vazbu, říká

Nový generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš se těší na novou roli a rád by zúročil zkušenosti z aktivní kariéry i z doby po jejím skončením. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který v NHL odehrál včetně play-off přes 1400 utkání za New Jersey, věří, že bude s trenéry Zdeňkem Motákem a Pavlem Grossem úspěšně spolupracovat.
„Nové role si nesmírně vážím a chci ji brát nanejvýš zodpovědně. Děkuji výkonnému výboru, který mě zvolil, a že tomu Zdeněk s Pavlem byli naklonění. Oba mají lidsky i profesně obrovskou kvalitu. Věřím, že nám to bude fungovat a že zúročím veškeré zkušenosti kariérní i ty po ní,“ řekl Eliáš s tím, že základem spolupráce nového realizačního týmu bude týmovost a transparentní komunikace.
Hlavním úkolem bývalého vynikajícího útočníka bude vedle komunikace s hráči i kontakt s manažery zejména zámořských celků. K té se dostal již teď v létě. V Říčanech totiž trénují také hráči z NHL, kteří byli například v závěru minulé sezony zranění nebo byli teprve letos draftovaní do elitní soutěže.
„S některými manažery bylo zapotřebí řešit pár věcí už nyní. Říkali jsme klukům, že si přejeme vzájemnou komunikaci, kdykoli mohou zavolat i oni nám. Na hokejové nebo i mimohokejové téma. Jsme tady pro ně. Chceme, aby se vše posouvalo správným směrem a bylo dobře nastavené. Důležité je, aby kluci od nás měli zpětnou vazbu, ať už pozitivní, nebo negativní. Aby zkrátka cítili, že vědí, na čem jsou,“ uvedl Eliáš.
Padesátiletý rodák z Třebíče je připravený být v sezoně ve spojení nejen s hráči v NHL, jejichž počet v poslední době klesá. „Chceme komunikovat se všemi. Máme kluky v evropských ligách, v juniorských (zámořských) soutěžích, v univerzitní NCAA, na farmách. Plácnu, je to třeba přes sto hráčů. Budeme se snažit dělat maximum a věříme, že chybu neuděláme. Ale jsme jenom lidi,“ řekl.
Nový realizační tým plánuje spolupracovat i s dalšími českými trenéry nebo bývalými hráči, kteří působí v zahraničí. Jejich seznam by měl vzniknout v příštích týdnech. „Sami se můžete podívat do zahraničí a zjistíte, o koho by mohlo jít. Ať už jde o NHL a další zámořské soutěže. Zrovna tam jich je jen pár. Byli osloveni s našimi záměry a svoje připojení vidí pozitivně,“ řekl Eliáš, jenž se chystá na inspekční cestu do zámoří. „Doposud jsem tam lítal v rámci osobního času, nemám problém, abych ho nyní trochu zkrátil a využil jej pracovně,“ podotkl s tím, že tam vyrazí nejdříve na přelomu roku.
Eliáš bude nadále působit v prvoligové Slavii, kde šéfuje celému sportovnímu úseku a má zodpovědnost za složení týmu. „Dá se to v pohodě skloubit, i čas na rodinu zbude. Jsem rád, že mi na Slavii vyhověli. Když se na to podívám, přijdu tam (v první lize) o tři zápasy v rámci nedělí, kdy budeme dohrávat poslední zápasy turnaje. Jinak jde spíše o volný čas, který mi trošku ubude. Ale to je v pořádku,“ řekl Eliáš.