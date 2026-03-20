Výsledek dobrý, v paměti varování. Musíme hrát zodpovědný hokej, burcuje Sedlák

Nejvydařenější utkání v sezoně odehrál útočník Lukáš Sedlák, který se třemi góly a dvěma asistencemi podílel na výhře hokejistů Pardubic ve druhém čtvrtfinále play-off nad Brnem. Kapitán Dynama ocenil, že se domácí vyrovnali s obratem hostů z 0:2 na 3:2, uvědomoval si ale, že příště si vítěz základní části musí na podobné špatné úseky hry dát pozor.
„Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Nejprve se vyvíjel, jak jsme chtěli, ale pak jsme si to pokazili po našich chybách. Soupeř vstřelil tři jednoduché góly, to nás málem stálo zápas. Naštěstí jsme využili přesilovky, pak se už dohrávalo,“ řekl Sedlák po pardubické výhře 8:4.
Východočeši vedli na začátku druhé třetiny 2:0, pak ale v rozmezí 160 sekund třikrát inkasovali. Ještě ve druhé části si ale vzali vedení zpět. „To, že jsme zápas otočili, je pro nás dobré. Zároveň je to varování, že i když vedeme 2:0, tak musíme hrát stejný, zodpovědný hokej. Něco podobného se nám stalo v prvním zápase, na to si musíme dávat pozor. Je to teď 2:0 (v sérii) a je vlastně jedno, jak první dva zápasy probíhaly,“ poznamenal Sedlák.
Sám pardubický kapitán skóroval třikrát na přelomu druhé a třetí třetiny, tři trefy se vešly do časového úseku pěti minut a třinácti sekund. Poprvé se trefil za stavu 3:3 a svými góly postupně navýšil náskok Pardubic na 6:3. „Dal jsem dva góly v přesilovce a potom takový zvláštní, kdy jsem jel sám. Je to shoda náhod. Nevím, čím jiným by to mohlo být,“ okomentoval s úsměvem třígólový večer.
Jeho třetí trefa se kontrolovala dvakrát u videa. Při nájezdu na brankáře Aleše Stezku jej podrazil útočník Arttu Ilomäku, puk ale následně skončil za čárou, což si rozhodčí ověřili na videu. „Spadl jsem a klouzal do gólmana. Vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Byl jsem překvapený asi jako všichni ostatní,“ popsal Sedlák.
Brankami napravil předchozí zaváhání, po kterém šel soupeř do vedení 3:2. Při pardubické přesilovce ztratil puk a Tomáš Zohorna z protiútoku nezaváhal. „Sám na sebe jsem se zlobil, ale nedá se říct, že by mě to zrovna nakoplo. Že uděláte chybu, to se stane. Jsem rád, že jsem to odčinil a pomohl týmu k vítězství,“ uvedl Sedlák.
Nezačít panikařit
Právě reakce Dynama na tři inkasované branky v rychlém sledu byla jedním z faktorů druhého duelu. „Musíte si zvyknout a nezačít panikařit. Prostě hrát dál hokej, který vás zdobí a může vést k úspěchu. Někdy je to těžké se zpátky vrátit a znovu to nastartovat. My jsme se nebáli, hráli s pukem v útočném pásmu a byly na nás fauly,“ uvedl centr elitní pardubické formace.
Čtvrtfinálová série se nyní přesune do Brna, kde se bude hrát v neděli a v pondělí. „Nejsme v situaci, že bychom něco podcenili. Ve druhé třetině jsme prohrávali 2:3, zápas se klidně mohl přehoupnout na stranu soupeře. Musíme si na to dát pozor, nikdo nic nepodcení. Atmosféra tam bude výborná, stejně jako tady u nás, kde nám fanoušci pomohli v obou zápasech,“ dodal Sedlák.