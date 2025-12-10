David Pastrňák je zpátky. Po dvou týdnech se český forvard vrátil do sestavy hokejistů Bostonu a třemi přihrávkami pomohl týmu k výhře 5:2 v St. Louis. Po jeho asistenci uzavřel skóre Pavel Zacha. Dvě asistence Martina Nečase zajistily Coloradu bod za prohru v Nashvillu 3:4 po nájezdech. Daniel Vladař přispěl 17 zákroky k vítězství Philadelphie 4:1 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval třikrát ze 14 střel a byl střídán při prohře Montrealu 1:6 s Tampou Bay.
Vladař byl první hvězdou zápasu, Pastrňák si po návratu připsal tři body
Pastrňák, který vynechal kvůli zranění pět utkání, mohl v 59. minutě skórovat, ale při hře bez brankáře St. Louis trefil zpoza útočné modré čáry jen tyč. Havířovský rodák následně vybojoval puk a výhru Bostonu zpečetil Zacha, který bodoval počtvrté v řadě (3+2).
„Cítil jsem se dobře, sebevědomě. Jsem rád, že po zranění zase hraju,“ uvedl Pastrňák. „Někteří hráči museli s Davidovým návratem hrát zase jinde, ale nikdo si nestěžoval a každý odvedl svoji práci. To dobré týmy dělají. Pro mě je to celé o charakteru, který tohle mužstvo má. Nikdo si nestěžuje a všichni makají,“ řekl trenér Bostonu Marco Sturm.
Zbývající asistence si připsal Pastrňák u branek Frasera Mintena na 1:1 a 4:2. V prvním případě po jeho zakončení vznikl závar, ze kterého Minten z dorážky vyrovnal. Při další gólové akci usměrnil Pastrňák puk od levého mantinelu mezi kruhy, odkud Minten zvýšil. Dvě branky vítězů dal i Mark Kastelic. Oba góly St. Louis vstřelil Robert Thomas, který otevřel skóre a na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2.
Nečas bodoval počtvrté v řadě
Po akcích Nečase vyrovnalo Colorado v 11. minutě na 2:2 a osm sekund před koncem třetí třetiny na 3:3. Při prvním gólu přihrál český útočník na hranici brankoviště Artturimu Lehkonenovi, který nadvakrát dopravil puk do sítě. Po další jeho přihrávce poslal Cale Makar střelou od modré čáry zápas do prodloužení. V rozstřelu se prosadil jen Ryan O´Reilly. Český reprezentant se svým nájezdem neuspěl, minul branku.
Nečas bodoval ve čtvrtém zápase v řadě, během série si připsal gól a sedm asistencí. Křídlo elitní formace Colorada vede produktivitu českých hráčů se 41 body (14+27). Pastrňák je druhý, nasbíral o devět bodů méně (11+21).
Vladař inkasoval jen ve 12. minutě, ve které zakončil rychlou souhru Collin Graf do odkryté branky a dal první gól zápasu. Vývoj utkání otočili svými trefami Christian Dvorak, Carl Grundström, Noah Cates a Travis Konecny. Český gólman si připsal pátou výhru z posledních šesti startů.
„Mají velmi dobrý tým. Hodně těží z přečíslení, mají kvalitní útočníky. Myslím si, že jsme to zvládli velmi dobře a získali dva důležité body,“ řekl Vladař, který si připsal pátou výhru z posledních šesti startů.
Dobeš za góly nemohl. Při prvních dvou brankách jej překonali shodně z úniku Brayden Point a Pontus Holmberg. V 18. minutě se po závaru prosadil z pravého kruhu Nikita Kučerov a český gólman už zůstal od druhé třetiny na střídačce.
Pouhou jednu desetinu sekundy před koncem a dokonce gólem v oslabení vynutil Beckett Sennecke Anaheimu prodloužení na ledě Pittsburghu. „Čas jsem vůbec nesledoval a nevnímal. Až po gólu jsem zjistil, že zbývala jedna desetina,“ řekl Sennecke.
„Nemělo by se to stávat. Zbývalo sedmnáct sekund, hráli jsme přesilovku. Dokonce jsme vyhráli vhazování, a stejně jsme inkasovali,“ kroutil hlavou obránce Erik Karlsson, který u gólu na 3:3 srazil přihrávku do brankoviště rukavicí do vlastní sítě.
Obrat završil v nájezdech Leo Carlsson, který se v rozstřelu prosadil jako jediný a zařídil Anaheimu výhru 4:3. První hvězdou byl ale vyhlášen Ville Husso. Gólman, který dostává prostor při zranění Lukáše Dostála a Petra Mrázka, zastavil 44 střel a všechny tři nájezdy.
Edmonton podobný obrat s Buffalem nedotáhl. Oilers vyrovnali ve třetí třetině z 0:3, přičemž Connor McDavid svým druhým gólem v utkání zařídil nerozhodný stav dvě sekundy před koncem základní hrací doby. V prodloužení rozhodl o výhře Sabres Alex Tuch.
Výsledky NHL
Ottawa – New Jersey 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Branky: 2. a 31. Batherson, 13. Stützle – 6. Nemec, 18. Gricjuk, 25. Cotter, 53. Glass. Střely na branku: 38:32. Diváci: 16 159. Hvězdy zápasu: 1. Gricjuk, 2. Brown (oba New Jersey), 3. Batherson (Ottawa).
Montreal – Tampa Bay 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Branky: 40. Kapanen - 42. a 49. Raddysh, 3. Point, 7. Holmberg, 18. Kučerov, 23. D'Astous. Střely na branku: 27:27. Jakub Dobeš odchytal za Montreal první třetinu, inkasoval tři góly ze 14 střel a úspěšnost zásahů měl 78,6 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. D'Astous, 2. Raddysh, 3. Point (všichni Tampa Bay).
NY Islanders – Vegas 5:4 po sam. nájezdech (1:2, 2:0, 1:2 – 0:0)
Branky: 20. a 51. Horvat, 24. Gatcomb, 34. Holmström, rozhodující sam. nájezd Heineman – 13. Hanifin, 17. Marner, 42. Barbašev, 60. Dorofejev. Střely na branku: 27:36. Diváci: 13 514. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Sorokin, 3. Holmström (všichni NY Islanders).
Philadelphia – San Jose 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 19. Dvorak, 24. Grundström, 40. Cates, 59. Konecny – 12. Graf. Střely na branku: 30:18. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 94,4 procenta. Diváci: 17 497. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Grundström, 3. Cates (všichni Philadelphia).
Pittsburgh – Anaheim 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 10. Acciari, 40. Novak, 57. Mantha – 26. LaCombe, 34. Terry, 60. Sennecke, rozhodující sam. nájezd Carlsson. Střely na branku: 47:28. Diváci: 15 165. Hvězdy zápasu: 1. Husso, 2. Sennecke (oba Anaheim), 3. Novak (Pittsburgh).
Carolina – Columbus 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Branky: 30. Jarvis, 48. Robinson, 54. J. Staal, 59. Martinook – 13. Voronkov. Střely na branku: 31:24. Diváci: 18 299. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Bussi, 3. Jarvis (všichni Carolina).
St. Louis – Boston 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Branky: 6. a 45. Thomas – 35. a 49. Kastelic, 33. a 52. Minten (na obě Pastrňák), 59. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 26:31. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Kastelic (Boston), 2. Thomas (St. Louis), 3. Minten (Boston).
Winnipeg – Dallas 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Branky: 32. a 39. Scheifele, 46. Stanley – 1. Lindell, 22. Hintz, 23. Petrovic, 45. J. Robertson. Střely na branku: 33:19. Diváci: 13 675. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Dallas), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Johnston (Dallas).
Edmonton – Buffalo 3:4 v prodl. (0:1, 0:2, 3:0 – 0:1)
Branky: 41. a 60. McDavid, 42. Podkolzin – 20. a 32. Doan, 32. Thompson, 61. Tuch. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17 622. Hvězdy zápasu: 1. Doan (Buffalo), 2. McDavid (Edmonton), 3. Tuch (Buffalo).
Nashville – Colorado 4:3 po sam. nájezdech (2:2, 0:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 5. Marchessault, 6. Schaefer, 53. Skjei, rozhodující sam. nájezd O'Reilly – 2. Nelson, 11. Lehkonen (Nečas), 60. Makar (Nečas). Střely na branku: 28:42. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Skjei, 3. Saros (všichni Nashville).