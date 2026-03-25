Vlach: Přijeli jsme s čistou hlavou. Víme, čím jsme si to doma zkazili

Výstavní trefou, která byla jeho první v letošním play-off, poslal Jaroslav Vlach Liberec v průběhu série s Karlovými Vary poprvé od jejího začátku do vedení. Po vítězném duelu na západě Čech si třiatřicetiletý útočník Bílých Tygrů pochvaloval, jakým způsobem jeho tým ustál manko 0:2 v sérii.
„Moc dobře víme, čím jsme si ty zápasy doma zkazili. Ale máme v sobě pořád víru, že to můžeme otočit a postoupit. Takže pro nás příprava na utkání tady ani nebyla nijak těžká. Vyčistili jsme si hlavy a přijížděli včera s čistou hlavou,“ uvedl Vlach.
Liberečtí působili v souladu s jeho slovy plně koncentrovaným dojmem, odhodlaným sebevědomým výkonem si došli pro triumf 3:0.
„Samozřejmě jsme za první bod rádi. Po dvou domácích utkáních jsme si k tomu něco řekli a jeli jsme sem s tím, že to tady dneska urveme, že uděláme nějakou práci. A tu jsme také udělali,“ ocenil Vlach výkon celého mužstva.
Skóre otevřel nádhernou ranou v čase 22:44. „Myslím, že nám to dost pomohlo, protože doma jsme se v koncovce trápili. Byl tam rozehraný puk dlouhou přihrávkou zpoza branky, Hujda (Jakub Hujer) to na mě skvěle prohodil a já už pak jen zavřel oči a propadlo to do branky, za což jsem byl moc rád. Každý gól je skvělý, o to více, když pomůže k vítězství,“ podotkl Vlach.
Důležité však také bylo, když Severočeši v první třetině přečkali dvě oslabení. „Bylo to vyrovnané utkání, nám pak samozřejmě pomohly vstřelené góly, které vám dodají klid. Myslím, že pak už jsme to ve třetí třetině zkušeně dohráli, na konci nás podržel skvělým zákrokem Petr Kváča,“ připomněl Vlach fantastický zásah gólmana proti dorážce Jakuba Minárika v 57. minutě při power-play domácích.
„Bylo to ještě více než tři minuty před koncem. A byl to od něho naprosto neskutečný zákrok, kterým nám hrozně pomohl. Naštěstí jsme pak dali ještě gól do prázdné brány a dokopali to k vítězství. Ale znamená pořád jen jeden bod a série pokračuje dál,“ řekl Vlach.