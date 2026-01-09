Gólem a asistencí přispěl Martin Nečas k vysoké výhře Colorada nad Ottawou 8:2. David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po přihrávce u výhry Bostonu nad Calgary 4:1. Tomáš Hertl dvěma asistencemi podpořil výhru Vegas nad Columbusem 5:3, vítěznou branku dal Mark Stone, který se prosadil v šestém utkání v řadě.
Daniel Vladař byl zvolen třetí hvězdou utkání, v němž Philadelphia podlehla Torontu 1:2 v prodloužení. Bod vychytal také David Rittich při prohře New York Islanders 1:2 s Nashvillem po samostatných nájezdech.
Nejproduktivnější český hráč v tomto ročníku NHL Nečas nejprve v 18. minutě vybídl přihrávkou mezi kruhy ke střele osamoceného Nathana MacKinnona. Ten zvýšil na 2:0. Dvacátý gól v sezoně vsítil Nečas v čase 31:46, když šlo Colorado v početní převaze do vedení 4:1. Tentokrát se role vyměnily. MacKinnon mu poslal kotouč a Nečas se z těžkého úhlu ránou bez přípravy nemýlil.
Avalanche měli v zápase dva čtyřbodové hráče. MacKinnona, který navýšil svoji bilanci o gól a tři asistence, a obránce Joshe Mansona, jenž si připsal bilanci 2+2. Třicetiletý MacKinnon se vrátil do čela statistiky o nejproduktivnějšího hráče, má 78 bodů. Těsně ztrácí Connor McDavid z Edmontonu, ačkoliv ve čtvrtek proti Winnipegu bodoval už v 17. utkání v řadě.
Klub z Denveru, za který nastoupil i druhý Čech Ivan Ivan, nadále jasně vévodí celé NHL. Zvítězil po dvou porážkách, Ottawa je na Východě předposlední.
Pastrňák třicátou asistenci v sezoně zaznamenal v čase 12:06. Po přechodu do útočného pásma a zadovce Marata Chusnutdinova našel druhý nejlepší český střelec v historii zámořské soutěže na druhém kruhu volného Švéda Eliase Lindholma. Ten střelou z první zvýšil vedení Bruins na 2:0 a jeho branka byla nakonec vítězná.
Osmadvacetiletý Zacha se podepsal přihrávkou pod poslední gól domácího týmu v závěru druhého dějství, kdy Bostonu zajistil už čtyřbrankový náskok Casey Mittelstadt. Necelou minutu poté už jen zkorigoval na konečných 1:4 Connor Zary.
Do branky Bostonu se poprvé od 27. prosince postavil Fin Joonas Korpisalo, inkasoval jen jednou a téměř po měsíci si připsal vítězství. „Bylo skvělé být zpátky mezi tyčemi. Nechytal jsem skoro dva týdny, takže jsem se snažil co nejvíc této šance využít,“ řekl Korpisalo.
Adam Klapka z Calgary odehrál přes deset minut. V hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl bilanci -1. Flames prohráli čtvrté utkání v řadě a nastříleli v nich pouhých šest branek, naopak sedmnáctkrát inkasovali.
Hertl zaznamenal první asistenci v předposlední minutě prostřední třetiny. V brankovišti ho pobídl ke střele Stone, jenže Hertl mu při početní převaze puk vrátil a Stone čekající u levé tyče skóroval. Byl to gól na 4:2 a nakonec vítězný. Poslední celek východu Columbus vrátil do hry v 55. minutě Kirill Marčenko, o dvě minuty později ale Hertl vyslal do přečíslení dva na jednoho Keegana Kolesara a Bretta Howdena, jenž skóre uzavřel.
Vladař z 21 střel inkasoval dvakrát. Flyers dlouho vedli po střele Travise Konecného, který se však zranil a nedohrál. Českého gólmana překonal až v 55. minutě útočník Scott Laughton. V prodloužení se k němu přidal Easton Cowan, Toronto bodovalo poosmé za sebou.
Gólman Islanders Rittich ze hry nestačil na jedinou střelu z 27. Těsně před koncem druhé třetiny srovnal za Predators Ryan O'Reilly. V nájezdech se prosadil pouze Filip Forsberg ve druhé sérii, na Ritticha vyzrál kličkou do bekhendu.
Pittsburgh už s Jevgenijem Malkinem porazil New Jersey 4:1, uzdravený veterán po měsíční pauze přispěl gólem a byl první hvězdou večera. K šesté výhře za sebou přispěli kapitán Sidney Crosby i Rickard Rakell bilancí 0+2, Connor Dewar pak 1+1. Ondřej Palát nastoupil až ve čtvrté formaci Devils.
V sestavě Anaheimu dostal před Lukášem Dostálem přednost Fin Ville Husso, Ducks podlehli 2:5 Carolině a sérii porážek protáhli už na osm. Hokejisté Anaheimu vyslali pouze 13 střel na branku, z toho kapitán Radko Gudas jednu a měl šest hitů.
Patrick Kane pomohl Detroitu dvěma trefami porazit 5:1 Vancouver a jako pátý Američan dosáhl mety 500 gólů. Sedmatřicetiletý útočník, jenž s Chicagem vyhrál třikrát Stanley Cup, se mezi aktivními hráči přidal k Ovečkinovi, Crosbymu, Stamkosovi, Malkinovi a Tavaresovi.
Jubilejní gól si Kane připsal v 57. minutě do prázdné branky. „Obvykle nebývám na ledě, když soupeři hrají bez brankáře. Bylo ale fajn dostat tuto příležitost a slyšet fanoušky, jak vybouchli nadšením, když jsem se na něj vrátil. A poté, co jsem dostal puk a měl možnost vstřelit pětistý gól, to byl fantastický pocit,“ popsal Kane.
Jen ze střídačky sledoval výhru Montrealu 6:2 nad obhájcem Stanley Cupu z Floridy gólman Jakub Dobeš. Přednost dostal Kanaďan Samuel Montembeault. Svým prvním kariérním hattrickem se blýskl francouzský útočník Alexandre Texier a prožil druhý tříbodový večer v řadě. Třikrát skórovat v jednom utkání dokázal jako druhý rodák z Francie po Antoine Rousselovi, jemuž se to povedlo v únoru roku 2017.
„Nevím, jestli mě to překvapuje. Vždy jsem si byl jistý svou hrou. Dostal jsem šanci a daří se mi. Vaše sebevědomí nesmí být ani moc vysoké, ani nízké,“ řekl Texier. Buffalo bez zraněného útočníka Jiřího Kulicha porazilo 5:2 domácí Rangers, za které Artěmij Panarin dosáhl na 600. asistenci v NHL.