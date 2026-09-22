S úřadujícím mistrem extraligy si to rozdali v dramatické bitvě a zvládli ji po výsledku 5:4. Bílí Tygři Liberec uspěli v předehrávce 11. kola na ledě hokejistů Pardubic a poprvé v kariéře v extralize se trefil sedmnáctiletý talentovaný obránce Lukáš Kachlíř, dvě trefy pak zapsal Jaromír Pytlík. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5:3. Středočeši vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii deseti porážek.
Tygři na třetí pokus poprvé v sezoně vyhráli. Úřadující šampion si připsal druhou porážku ze čtyř utkání a nezvládl druhé ze tří vystoupení před vlastním publikem. Nezabránil tomu ani třemi asistencemi útočník Roman Červenka a dvěma brankami Matěj Stránský.
„Všechny maličkosti, které člověk chce vidět u svého týmu, jsme tam neměli. Ať už to byla vstřelená branka v dlouhé přesilovce pět na tři, pak delší udržení vedení po obratu na 2:1. Na dva góly jsme pak soupeři nahráli přímo z naší hokejky. Ty věci, které potřebujete, abyste zápas dostali do vítězného konce, tam od nás nebyly,“ uznal kouč Dynama Filip Pešán.
První třetina vyšla lépe hostům. Už ve 4. minutě minul odkrytou branku Rychlovský a Liberec se tlačil do dalších šancí. V 9. minutě se prosadil sedmnáctiletý obránce Kachlíř, který vstřelil premiérový gól v 16. duelu v extralize v kariéře. Dynamo si sice vzalo trenérskou výzvu kvůli ofsajdu, ale rozhodčí po kontrole u videa ohlásil, že není možné určit, zda bylo pravidlo o ofsajdu porušeno. Gól platil, trest domácímu týmu nebyl uložen.
Skóre se změnilo až ve druhé polovině utkání. Ve 32. minutě ještě nezakončil Stránský, na kterého ale navázal Sedlák a z dorážky vyrovnal. Dynamu se potom na chvíli povedlo stav duelu otočit, když ve 35. minutě skóroval obránce Dvořák.
Jenže uběhlo pouze 37 sekund a bylo vyrovnáno. Zblokovaný puk si našel Pytlík a pohotově překonal gólmana Willa. Závěr druhé třetiny patřil přesilovce pět na tři, kterou si po současném vyloučení dvojice Pytlík a Faško-Rudáš zahrály Pardubice. Hosté se ale s přispěním brankáře Kváči ubránili a drželi nerozhodný stav.
Ve 45. minutě mohl Filippi vrátit Liberci vedení, ale po průniku Willa nepřekonal. Za čtyři minuty už byl úspěšnější Pytlík, který z prostoru kruhu zamířil přesně. Za necelé dvě minuty využil pardubické nedůslednosti Sandberg a zvýšil na 4:2.
Plány Dynama navíc zkomplikovalo vyloučení Čerešňáka v 55. minutě, domácí v oslabení neinkasovali, ale stále prohrávali o dva góly. Jejich hru bez brankáře pak vylepšilo vyloučení libereckého Zileho, který se hned po třech sekundách vrátil z trestné lavice. V liberecké brance totiž skončila dělovka Košťálka. Výhru hostů pak potvrdil Filippi, který se trefil do prázdné branky Pardubic. Dynamu už nestačila ani další trefa Stránského. „Podali jsme tady výborný výkon v čele s gólmanem Kváčou. Kluci pracovali, chtěl bych je pochválit za tento výkon,“ dodal trenér Liberce Jiří Kudrna.
HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
Branky a nahrávky: 32. L. Sedlák (M. Stránský, Červenka), 35. T. Dvořák (M. Tourigny, L. Sedlák), 58. Košťálek (Červenka, Tomášek), 60. M. Stránský (Tomášek, Červenka) – 9. Kachlíř (Faško-Rudáš, A. Musil), 36. J. Pytlík (Faško-Rudáš, M. Ivan), 49. J. Pytlík (A. Musil, Ahac), 51. Sandberg (Filippi), 60. Filippi. Rozhodčí: Mejzlík, Vrba – Brož, Rampír. Vyloučení: 2:5, navíc Kondelík (Pardubice) 10 min. Využití: 1:0. Diváků: 8157.
Mladá Boleslav si vyšlápla na Spartu
Pražané se snažili vytvořit si hned v úvodu herní převahu, výraznější šance si však nevypracovali. Bruslaři byli nebezpeční z rychlých protiútoků, otevřít skóre ale nedokázali ani v první přesilové hře. Při vyloučení Mikaela Seppäläho navíc vůbec neohrozili brankáře Jakuba Kováře, který jako jednička nastoupil i do třetího zápasu Sparty. V 18. minutě se hosté dostali do vedení, když Gardoň tečoval Kubíčkovu střelu a připsal si první extraligový gól po 22 měsících.
„V první polovině zápasu jsme podali pro mě neakceptovatelný výkon. Neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Nebyli jsme připravení, nebyli jsme ready. Nechtěli jsme zaplatit cenu za to, že půjdeme do soubojů, že půjdeme do předbrankového prostoru na obou stranách hřiště,“ zlobil se trenér domácích Patrik Augusta. Za špatný výkon v části utkání si podle něj poté tým nezasloužil vyhrát.
V 25. minutě posunul hosty do dvougólového vedení obránce Kubíček, jenž využil Kovářova zakrytého výhledu. Následně byl ale vyloučený Skalický a Kousal v přesilové hře snížil. Sparta si vytvořila velkou převahu a Chlapík o dvě minuty později vyrovnal. Nerozhodný stav však vydržel jen 17 sekund, než vrátil Středočechům vedení Lichtag. Domácí však ještě ve druhé třetině dokázali opět vyrovnat. V přesilovce se trefil Blümel a připsal si první gól po návratu ze zámoří. Následně byl blízko další branky Chlapík, Mokry ale stihl zakročit betonem.
„Byl to velice důležitý zákrok, který nás udržel ve hře a dal nám naději na vítězství,“ řekl asistent trenéra hostů František Ptáček. Mokry se ale při zákroku zranil a ve třetí části jej nahradil Furch.
Sparta se i nadále tlačila za čtvrtou brankou. Furch, jenž ve třetí třetině nahradil zřejmě zdravotně indisponovaného Mokryho, ale odolával. Z brejku navíc na druhé straně zahrozil Buchtele, Kovář byl ale připravený. V 55. minutě jej ale od modré čáry prostřelil Pavlík a Mladá Boleslav opět vedla. Poslední slovo měl při power-play domácích Gríger, jemuž byl připsaný gól po faulu Shorea.
HC Sparta Praha – BK Mladá Boleslav 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
HC Sparta Praha – BK Mladá Boleslav 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 28. P. Kousal (Sekáč, Chlapík), 30. Chlapík (Sekáč, Hyka), 40. Blümel (Řepík, Vesalainen) – 18. Gardoň (Š. Kubíček, Gavars), 25. Š. Kubíček (Martel, Morand), 30. Lichtag (Gardoň, Gavars), 55. F. Pavlík (Morand, Jandric), 60. Gríger (Jandric). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska – Hnát, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 12 445.