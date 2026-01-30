V extralize se dohrávaly zápasy. V utkání 47. kola udolala Kometa Brno v prodloužení 4:3 České Budějovice a ani v dohrávce 21. kola se nerozhodlo v základní hrací době. V Karlových Varech rozhodla Energie zápas s Libercem až v samostatných nájezdech, které vyhrála 3:2.
V Brně rozhodlo prodloužení, v Karlových Varech nájezdy
Kollár zařídil Kometě druhý bod
V Brně padlo rozhodnutí v čase 62:05, kdy využil přesilovku svým druhým gólem v utkání Andrej Kollár. Kometa vyhrála čtvrtý domácí zápas po sobě, Jihočeši, kteří hlavně v úvodu Kometu přehrávali, ale nedokázali to vyjádřit góly, si naopak prodloužili neúspěšnou sérii porážek na pět.
Liberec padl v nájezdech
Vyrovnané utkání v Karlových Varech šlo za stavu 2:2 do prodloužení. To zařídil vyrovnávacím gólem v 58. minutě liberecký Najman. Ani to ale nerozhodlo a výsledek se řešil až v samostatných nájezdech. V nich proměnil hned ten první sedmnáctiletý útočník Petr Tomek a pátý nájezd pak dal ještě Jaks. Hosté se snažili marně, Frodla v brance Varů nepřekonali ani jednou ze čtyř nájezdů. Západočeši po páté výhře za sebou přeskočili Bílé Tygry v tabulce a jsou druzí s mankem sedmi bodů na vedoucí Pardubice. Hosté přes prohru bodovali pojedenácté v řadě, z toho osm utkání vyhráli.
Dohrávaná utkání hokejové extraligy:
Dohrávané utkání 47. kola:
HC Kometa Brno – Banes Motor České Budějovice 4:3 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 – 1:0)
Branky a nahrávky: 38. Kollár (Hartl), 40. Flek (A. Zbořil), 47. Zábranský (F. Král, Flek), 63. Kollár (F. Král) – 39. P. Novák (Štencel, Vráblík), 43. Harris (Olesen, Pýcha), 52. Štencel (Olesen, Harris). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) – Axman, Blažek. Vyloučení: 6:6, navíc Olesen (České Budějovice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 7433.
Dohrávané utkání 21. kola:
HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 21. Černoch (Jaks, Jiskra), 42. P. Tomek (Egle), rozhodující sam. nájezd P. Tomek – 18. Zile, 58. A. Najman (A. Musil, Sandberg). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 5096.