Hokej

UK Kings zaútočí na třetí triumf v řadě, ve finále univerzitní ligy je vyzvou Inženýři z ČVUT


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Sestřih utkání UK Kings Prague – Riders Pardubice
O titul v univerzitní hokejové lize si to rozdají hokejisté Univerzity Karlovy s ČVUT Engineers. UK Kings přetlačili v semifinále Final Four 2:1 překvapení play-off z Pardubic. Inženýři z ČVUT porazili VŠE jasně 5:1. Přímé přenosy utkání o třetí místo (16:25) i finále (20:10) sledujte na ČT sport Plus.

Skóre utkání favorita z UK a Pardubic otevřel ve druhé třetině produktivní Samuel Neo Kucharčík, záhy zvýšil Adam Janoušek.

Vítězové základní části však v úvodním semifinále výsledkově nedominovali, Dominik Špinka před koncem po krásném sólu snížil. V závěru nemohli Pražané při hře pardubických bez gólmana zůstat zcela klidní, ale postup vybojovali.

„Hodně nás potrápili, po první třetině proběhlo v kabině pár nepěkných slov,“ podotkl střelec prvního gólu UK Kucharčík. „Budeme muset hrát přesněji, rychleji a účinněji,“ dodal s výhledem na finále.

Nahrávám video
Sestřih utkání ČVUT Engineers Prague – VŠE Falcons Prague s ohlasy
Naopak průběh druhého semifinálového zápasu byl jednoznačný, byť vítěz musel vývoj otáčet. VŠE ve třetí části viditelně docházely síly a ČVUT pečetilo debakl trefou do prázdné branky.

Trenér ČVUT Jan Krégl výkon svých svěřenců v první třetině zkritizoval. „Od první minuty druhé třetiny jsme si to ale zasloužili více my,“ zdůraznil. Hattrickem se blýskl Tomáš Bernat.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.