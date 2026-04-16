UK Kings zaútočí na třetí triumf v řadě, ve finále univerzitní ligy je vyzvou Inženýři z ČVUT

O titul v univerzitní hokejové lize si to rozdají hokejisté Univerzity Karlovy s ČVUT Engineers. UK Kings přetlačili v semifinále Final Four 2:1 překvapení play-off z Pardubic. Inženýři z ČVUT porazili VŠE jasně 5:1. Přímé přenosy utkání o třetí místo (16:25) i finále (20:10) sledujte na ČT sport Plus.
Skóre utkání favorita z UK a Pardubic otevřel ve druhé třetině produktivní Samuel Neo Kucharčík, záhy zvýšil Adam Janoušek.
Vítězové základní části však v úvodním semifinále výsledkově nedominovali, Dominik Špinka před koncem po krásném sólu snížil. V závěru nemohli Pražané při hře pardubických bez gólmana zůstat zcela klidní, ale postup vybojovali.
„Hodně nás potrápili, po první třetině proběhlo v kabině pár nepěkných slov,“ podotkl střelec prvního gólu UK Kucharčík. „Budeme muset hrát přesněji, rychleji a účinněji,“ dodal s výhledem na finále.
Naopak průběh druhého semifinálového zápasu byl jednoznačný, byť vítěz musel vývoj otáčet. VŠE ve třetí části viditelně docházely síly a ČVUT pečetilo debakl trefou do prázdné branky.
Trenér ČVUT Jan Krégl výkon svých svěřenců v první třetině zkritizoval. „Od první minuty druhé třetiny jsme si to ale zasloužili více my,“ zdůraznil. Hattrickem se blýskl Tomáš Bernat.