Tomáš Hertl se podílel na všech gólech hokejistů Vegas, na dva přihrál a jeden dokonce vstřelil. I tak v Edmontu prohráli 3:4. Neúspěšný večer a porážku 2:6 s Ottawou zažili také Pavel Zacha, který přihrál Davidu Pastrňákovi. Martin Nečas naopak svojí trefou přispěl Coloradu k výhře 5:1 na ledě Minnesoty. Karel Vejmelka 23 zákroky vychytal výhru Utahu 4:3 v prodloužení nad Winnipegem.
Hertl třemi body neodvrátil porážku Vegas, Pastrňák i Nečas skórovali
Vegas po akcích Hertla zdramatizovalo zápas, ve kterém prohrával už 0:4. Český útočník vstřelil ve 33. minutě první gól týmu v přesilové hře, ve které se prosadil švihem z levého kruhu. Na začátku třetí třetiny Hertl tečoval střelu od modré čáry, kterou doklepl do prázdné branky Pavel Dorofejev. O dvě minuty později po chytrém pasu pražského rodáka snížil na rozdíl jednoho gólu Mitchell Marner.
Hertl byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Svou sezonní bilanci vylepšil na čtrnáct gólů a třináct přihrávek z 34 utkání. Ve vyhlášení hvězd jej předčili pouze domácí útočníci Ryan Nugent-Hopkins (2+1) a Connor McDavid (1+2), který bodoval v desátém utkání v řadě. Série, během níž si připsal 12 gólů a 14 asistencí, vynesla McDavida do čela produktivity soutěže (23+39).
„Hráli šestý zápas během devíti dnů v šesti různých městech. Měli být proto mnohem unavenější než my. Nevyrovnali jsme se jim ale v nasazení. Postupně jsme se dostávali do hry a zlepšovali se. Nevím ale, proč jsme začali takhle,“ konstatoval trenér Vegas Bruce Cassidy.
Pastrňák skóroval ve 20. minutě v přesilové hře pět na tři, ve které se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu a snížil na 1:3. Další odpor Bostonu zlomila Ottawa dvěma góly v úvodu druhé třetiny. Na výhře kanadského klubu se podíleli třemi body Fabian Zetterlund (2+1), Drake Batherson (1+2) a Dylan Cozens (1+2).
„Náš výkon mě zklamal od první do poslední minuty a téměř od všech. Od úvodního vhazování na nás vlétli, přebruslili nás a byli důraznější v prostoru před brankou. Téměř nic jsme s tím nedokázali udělat,“ řekl trenér Bostonu Marko Sturm po třetí domácí porážce v řadě.
Pastrňák obdržel v závěru zápasu i dvě minuty za hrubost a osobní trest, po kterém zamířil do kabin. Vše odstartoval Cozens zákrokem kolenem na obránce Bostonu Nikitu Zadorova. V dalším střídání se havířovský rodák dostal do klinče s Nickem Jensenem, po kterém skončil na ledě. Jakmile se postavil, vrhnul se na něj ještě Ridly Greig a poprali se. Pastrňák si před vhazováním ještě vyměnil pár slov i s kapitánem soupeře Brady Tkachukem, který byl na střídačce.
Nečas dal gól ve druhém utkání za sebou. Český útočník otevřel skóre v závěru úvodní třetiny pohotovou střelou z předbrankového prostoru. Jeho spoluhráč z formace Nathan MacKinnon zvýšil náskok Colorada dvěma góly a v sezoně nastřílel už 30 branek ve 35 zápasech. Minnesota neprodloužila sérii výher, zastavila se na čísle sedm.
Utah vedl 3:0 a ještě v 56. minutě 3:1. Poté ale Vejmelku překonal podruhé v utkání střelou bez přípravy z pravé strany Kyle Connor a vzápětí vyrovnal z úniku Morgan Barron. Prodloužení trvalo jen třináct sekund, rozhodl jej z přečíslení Clayton Keller. Vejmelka si tak připsal 16. výhru sezony, žádný další gólman jich nevychytal více.
Dobeše překonal jednou Sidney Crosby, který vystřídal v čele historické klubové produktivity Maria Lemieuxe a v celkovém pořadí se posunul na osmé místo. Kapitán Pittsburghu má na kontě 1724 bodů (645+1079) z 1387 zápasů. Lemieux ukončil kariéru s 1723 body (690+1033) v 915 zápasech.
„Kvůli tomu číslu jsem se v poslední době trochu herně trápil. Připadalo mi, jako by hokejoví bohové chtěli, abych si to zasloužil. Jsem rád, že se to konečně povedlo a že jsme vyhráli. Všechny čtyři lajny hrály velmi dobře,“ uvedl Crosby, který na Dobeše v rozstřelu nevyzrál. Rozhodl Rickard Rakell, který se prosadil i v základní hrací době a zastavil sérii proher Penguins na osmi zápasech. Vyhrát ale mohl i Montreal, který trefil v prodloužení dvakrát tyč.
Radek Faksa asistoval u úvodní branky Dallasu, který doma porazil Toronto 5:1. Buffalo zvítězilo v New Jersey 3:1 a připsalo si šestou výhru v řadě. Je to nejdelší série klubu od roku 2022.
Výsledky NHL
Detroit – Washington 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 29. Raymond, 34. Leonard, 65. Seider – 15. a 51. Frank. Střely na branku: 27:33. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Seider (Detroit), 2. Frank (Washington), 3. Leonard (Detroit).
Minnesota – Colorado 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Branky: 46. Hartman – 34. a 53. MacKinnon, 19. Nečas, 39. Makar, 56. Nelson. Střely na branku: 29:42. Diváci: 19 146. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. MacKinnon, 3. Blackwood (všichni Colorado).
Boston – Ottawa 2:6 (1:3, 1:3, 0:0)
Branky: 20. Pastrňák (Zacha), 35. McAvoy – 17. a 38. Zetterlund, 2. Batherson, 14. Giroux, 27. Stützle, 28. Cozens. Střely na branku: 20:28. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Zetterlund, 2. Batherson, 3. Cozens (všichni Ottawa).
New Jersey – Buffalo 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky: 9. J. Hughes – 23. Norris, 37. Benson, 58. Krebs. Střely na branku: 27:25. Diváci: 16 886. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Benson (oba Buffalo), 3. J. Hughes (New Jersey).
Pittsburgh – Montreal 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 13. a rozhodující sam. nájezd Rakell, 8. Crosby, 32. Acciari – 8. O. Kapanen, 24. Děmidov, 45. Dobson. Střely na branku: 31:25. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 90,3 procenta. Diváci: 17 695. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rakell (oba Pittsburgh), 3. O. Kapanen (Montreal).
Nashville – NY Rangers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 31. Forsberg, 60. Stamkos – 60. Brodzinski. Střely na branku: 32:17. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg, 2. Annunen, 3. O'Reilly (všichni Nashville).
Dallas – Toronto 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Branky: 19. J. Robertson (Faksa), 46. Steel, 53. Benn, 58. Bourque, 60. Hryckowian – 49. Laughton. Střely na branku: 22:28. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Steel, 3. Benn (všichni Dallas).
Utah – Winnipeg 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Branky: 6. Crouse, 10. Peterka, 24. Kerfoot, 61. Keller – 32. a 56. Connor, 56. Barron. Střely na branku: 22:26. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Crouse, 3. Kerfoot (všichni Utah).
Edmonton – Vegas 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
Branky: 15. a 23. Nugent-Hopkins, 10. McDavid, 28. Hyman – 33. Hertl, 44. Dorofejev (Hertl), 46. Marner (Hertl). Střely na branku: 21:25. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Hertl (Vegas).