Třinecký obránce Marian Adámek byl v utkání s Olomoucí na ledě u všeho podstatného. Asistoval u všech gólů při výhře 3:2 v prodloužení, po níž Oceláři vedou v předkole play-off 2:0 na zápasy. Také se ale trošku lekl, že kvůli jeho kontaktu s Jakubem Orsavou rozhodčí uznali Hanákům vítěznou branku v prodloužení. Nevěděl ale, že rozhodčí u videa řeší, zda puk přešel brankovou čáru.
Třinecký Adámek: Věřil jsem, že gól Olomouce v prodloužení nebude platit
„Myslel jsem si, že už zkoumají útok na našeho gólmana, a tak jsem se trošku lekl. Naštěstí jsme si ještě mohli vzít challenge,“ řekl Adámek. „Možná by bylo fajn, kdyby rozhodčí přišli na led a měli mikrofon a řekli to jak v NHL. Prostě by lidé na zimáku věděli hned, o co šlo. Bylo by to asi pro všechny čitelnější,“ zamýšlel se.
Oceláři s trenérskou výzvou na nedovolené bránění brankáři uspěli. Třinecký obránce si myslí, že oprávněně. „Orsy se mi tam natlačil a ze začátku jsem se ho trošku dotkl, ale pak už jsem viděl, že ho nemám, tak jsem ho pouštěl. Myslím, že to rozhodčí dobře posoudili, protože podle mě tam pak nebyla žádná snaha vyhnout se gólmanovi Mazimu,“ popsal situaci.
Během výzvy věřil, že gól nebude platit. „Seděl jsem na střídačce, byl jsem ve svojí bublině, jenom jsem přitahoval, ať rozhodčí ukáže rozpažené ruce,“ řekl s úsměvem.
Olomouc naproti tomu cítí křivdu. Trenér Róbert Petrovický považoval jejich gól v prodloužení za regulérní. Naznačil, že další zápas bude o to vyhrocenější. Hráči se taky zlobili, že jim rozhodčí neumožnili u vítězné trefy Ondřeje Kovařčíka trenérskou výzvu na ofsajd. Zřejmě o ni nestihli zažádat v časovém limitu.
„Je to play-off a emoce k tomu patří. My se nesmíme nechat vyprovokovat. Musíme se soustředit na nás, na naši hru. Herně to není vůbec špatné, ale nadřeme se strašně na góly. Jinak si myslím, že to je z naší strany docela solidní. Musíme vydržet,“ pokračoval Adámek.
Myslí si, že druhý bod získali zaslouženě. „Byli jsme zase aktivní, měli jsme hodně šancí a byli jsme potom odměněni. Jsem rád, že vedeme 2:0, ale víme, že ještě není konec. Čeká nás v Olomouci těžký zápas, musíme hrát pořád tu naši hru. Nevymýšlet, hrát systémově správně a věřit, že to někdo z nás rozhodne a vyhrajeme,“ pokračoval.
Třinec skončil po základní části pátý, Olomouc dvanáctá. Oba zápasy ale skončily jen o gól. Navzdory střelecké převaze 46:20 a 51:20. „Ani jsme si nemysleli, že by to mohlo být snazší. Extraliga je poslední roky strašně vyrovnaná a každý může prohrát s každým. Přistupujeme k tomu s velkou pokorou. Víme, v čem je jejich síla. Mají velké obránce a hrajou hodně fyzicky. Musíme nám pořád jezdit nohy a musíme být trpěliví,“ uzavřel.