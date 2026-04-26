Trenér Jihlavy Ujčík: Litvínov si od prvního zápasu kontroloval sérii

Podruhé v řadě se nepodařilo hokejistům Jihlavy uspět v baráži o extraligu. Podobně jako loni, kdy podlehla Olomouci 0:4 na zápasy, měla Dukla i tentokrát k postupu mezi domácí elitu daleko. Kouč Viktor Ujčík připomněl úvodní duel série, který vyhrál favorit v prodloužení. Od té doby už podle něho sérii kontroloval.
„Jsme rádi, že jsme v sérii uhráli ten jeden zápas. Když jsme do ní šli, věděli jsme, že nejdůležitější bude hned to první utkání, a jestli chceme se soupeři dostat do hlav, musíme ho zvládnout. Bohužel jsme padli v prodloužení a myslím, že od té doby už si Litvínov sérii kontroloval. My mu můžeme jen pogratulovat, že zachránil extraligu,“ řekl Ujčík.
Jeho tým uzavřel sezonu porážkou na litvínovském ledě 0:5, kterou dovršila neúspěšná power-play už v závěru druhé třetiny, kdy se Jihlava pokusila zvýraznit přesilovku nasazením šestého hráče do pole.
„Pořád jsem věřil tomu, že i gól na 1:4 nás může nakopnout. Chtěl jsem, abychom ho dali, i kvůli lidem, kteří nás sem přijeli podpořit v hojném počtu. Ten pokus ale dopadl tak, jak dopadl celý zápas. Když hrajete v šesti, nemůžete nechat soupeře, aby zpracoval puk, zvedl hlavu a ještě to vyhodil ven. Už tam bohužel nebylo, co jsme od toho čekali,“ přiznal Ujčík.
„Pak už jsem jen klukům říkal, ať nevypustí ani jediné střídání kvůli našim fanouškům, ale i kvůli sobě a celé sezoně, která byla skvělá. Dohráli jsme to důstojným způsobem,“ dodal.
Rozdíl mezi extraligovým a prvoligovým celkem zásadně zvýraznila litvínovská elitní formace Ondřej Kaše, David Kaše, Nicolas Hlava. „Jsou to hokejisti, kteří jsou opravdu rozdíloví. Samozřejmě jsme vymýšleli, zda na ně nasadit lajnu, jestli na ně hrát osobku, ale usoudili jsme, že to smysl nemá, protože ti kluci byli skoro pořád na ledě. I kdybychom na ně někoho nasadili, rozbili bychom si všechna střídání,“ vysvětlil Ujčík.
„Říkali jsme, ať si kluci na ně dávají pozor, ale těžko se to hlídá, ten rozdíl je tam veliký. Chtěli jsme se jim samozřejmě dostat trošku více pod kůži, ale je to složité. Oni přesně vědí, co na ledě dělat. Pro naše kluky to byla zase další zkušenost, když si mohli zahrát proti takovým hráčům,“ věřil Ujčík.
Litvínovský kouč Jakub Petr po skončení série Jihlavu za výkony v baráži ocenil. Zároveň předpověděl, že je jen otázkou času, kdy do extraligy postoupí.
„Kdy se to povede? Na to je hrozně těžké odpovědět. My jsme hrozně rádi, že nám sezona vyšla tak, jak nám vyšla, protože během ní tam přece jen byly momenty, kdy to nebylo ideální, ale pokaždé jsme se z toho nakonec dokázali vyhrabat. Tým se zvedl a šel si za svým, ale sami vidíte, jak je těžké se do extraligy dostat. Ten rozdíl tam prostě je,“ připustil Ujčík. „Potřebovali bychom hrát takové zápasy daleko častěji, abychom si na tu rychlost zvykli,“ podotkl.
Zásadním faktorem je i kvalita kádru. „Pokud chcete postoupit do extraligy, musíte tým posílit už před sezonou opravdu daleko víc. A potřebujete minimálně dvě extraligové lajny, ale kde je vzít? Extraligovým hráčům se do první ligy přirozeně nechce. Musíme si nějakým způsobem tým připravit z kluků, které máme. V průběhu sezony ukázali velkou kvalitu. Musíme to vhodně doplnit a mít zase dobrou sezonu,“ uzavřel Ujčík.