Tomášek se po konci v NHL dohodl s Färjestadem do konce sezony


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po rozvázání smlouvy v Edmontonu se David Tomášek oficiálně vrátil do Švédska. S Färjestadem, kde před odchodem do NHL působil, uzavřel devětadvacetiletý útočník kontrakt do konce aktuální sezony.

„Je to fajn být zpátky. Je tu spousta známých tváří a někteří krajané, což je prima. Zvlášť po tom turbulentním období. Člověk zná lidi okolo a to je důležité,“ řekl Tomášek, který v dubnu podepsal s Edmontonem jako nedraftovaný volný hráč jednocestnou smlouvu na 1,2 milionu dolarů.

Sezonu NHL začal v prvním útoku a hned při debutu si připsal bod. Postupně ale začal sestavou rotovat, až skončil mezi náhradníky. V zámořské lize odehrál 22 zápasů a připsal si tři branky a dvě asistence.

„Bylo to samozřejmě těžké. Byl jsem zvyklý hodně hrát a znal jsem svou roli. Teď jsem toho moc nenahrál, a protože mi brzy bude třicet, musel jsem se rozhodnout. Kdybych byl mladší, třeba bych se mohl adaptovat lépe. Jsem rád, že jsem to zkusil. Doufám, že se vracím i s novými zkušenostmi,“ řekl Tomášek, který se v týmu sejde s útočníkem Radimem Zohornou a obráncem Ronaldem Knotem.

Ve švédské lize se v sezoně 2023/2024 stal nejlepším střelcem základní části a v minulém ročníku jako první český hokejista vyhrál produktivitu. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem soutěže.

Pro sportovního ředitele Rickarda Wallina je Tomášek posilou snů. „Naskytla se příležitost, o které jsme měsíc zpátky ani neuvažovali. Přivést nejproduktivnějšího hráče minulého ročníku vypadá samozřejmě jako jackpot,“ uvedl Wallin. Věří, že Tomášek pomůže Färjestadu, který je v tabulce šestý, vyřešit trápení v ofenzivě.

