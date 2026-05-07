Velký návrat viděl úvodní zápas Švédských hokejových her, posledního turnaje Euro Hockey Tour před mistrovstvím světa. Před hrstkou fanoušků v hledišti stadionu v Ängelholmu nastoupil po zranění kolena poprvé v sezoně Alexander Barkov. Ovšem ani velká hvězda NHL nepomohla Finům porazit Švýcary, kteří se chystají předvést na domácím šampionátu. Zápas za stavu 4:4 rozhodly nájezdy, v nichž Finové proměnili jediný, zatímco Švýcaři dva.
Skóre otevřel po 98 sekundách hry z dorážky Egli. Vyrovnat mohl v 8. minutě Aatu Räty, který trefil z pozice mezi kruhy levou tyč. Ve 28. minutě už vedli Švýcaři 2:0. Pius v přečíslení uvolnil bekhendovou přihrávkou Rochettea, který zamířil do odkryté branky. Finové odpověděli za 15 sekund. Z dorážky se prosadil Puljujärvi. Ve 33. minutě vyrovnal střelou od modré čáry Saarijärvi.
Švýcaři si vzali vedení zpět 67 sekund před koncem druhé části. Brankář Annunen se v levém kruhu snažil zastavit puk před dojíždějícím Malginem, což se mu nepovedlo, a Rochette zamířil do prázdné branky. Finové opět srovnali krok ve 47. minutě díky Mäenalanenovi.
Před polovinou třetí třetiny se znovu radovali Švýcaři. Thürkauf se dostal za obranu Finů a z levého kruhu prostřelil Annunena. Za 129 vteřin odpověděl při Seilerově vyloučení po Lundellově přihrávce Puljujärvi. Zápas dospěl do nájezdů, v nichž se za Švýcary prosadili Rochette a Moy a za Finy se trefil pouze Barkov.
Výsledky Švédských hokejových her
Výsledky Švédských hokejových her
Finsko – Švýcarsko 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 2:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 29. Puljujärvi, 33. Saarijärvi (Puljujärvi), 47. Mäenalanen (Merelä), 52. Puljujärvi (Lundell, Heinola) – 2. Egli (Thürkauf, Frick), 28. Rochette (P. Suter, Egli), 39. Rochette (Malgin, Chanton), 50. Thürkauf (Moy, Niederreiter), rozhodující sam. nájezd Moy. Rozhodčí: Kika, Pilný (oba ČR) – Strömberg, Hanning (oba Švéd.). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 447.
Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Saarijärvi, M. Lehtonen, Kukkonen, O. Määttä, Riikola, Vilén – Hämeenaho, Barkov, Kuokkanen – Puljujärvi, Lundell, Manninen – Aku Räty, Aatu Räty, Puistola – Merelä, Björninen, Mäenalanen – Päivärinta. Trenér: Pennanen.
Švýcarsko: Genoni – Berni, Josi, Egli, Frick, Heldner, Jung, Seiler, Chanton – Meier, Hischier, Biasca – P. Suter, Malgin, Rochette – Moy, Thürkauf, Niederreiter – Frehner, Baechler, Knak. Trenér: Cadieux.