Češi vstoupí do Švédských her utkáním proti domácímu výběru

Čeští hokejisté zahájí své vystoupení na Švédských hrách. Jako první je čeká zápas proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhrála všech devět zápasů. Přímý přenos utkání sledujte od 18:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Švédové mají v tabulce EHT díky devíti výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem a už minulý týden si na turnaji Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. „Já si myslím, že je to skladbou toho týmu. Oni různě zkouší, různě s tím pracují, protože mají opravdu ohromné množství hráčů, z kterých ho můžou vybírat. Mají výborné hráče ve švýcarské soutěži, ve švédské lize taky. Mají ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc z Evropy,“ řekl Rulík.
„Takže když jim odmítne patnáct nebo dvacet hráčů z NHL, tak mají dalších patnáct k dispozici. Jenom záleží, jak to chtějí složit. Co se týče výchovy a produkce kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě. Jednoznačně to teď dokazujou v Euro Hockey Tour. My jsme třeba loni taky vyhráli Euro Hockey Tour, ale ne takhle dominantně. Opravdu mají kvalitu,“ uvedl Rulík.
Češi Švédy naposledy porazili loni v únoru na Švédských hrách v Stockholmu, kde zvítězili 4:1. Následovaly porážky v květnu na Českých hrách v Brně (2:4) a ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Stockholmu (2:5), v listopadu na Finských hrách právě v Ängelholmu (1:3), v prosinci na Švýcarských hrách v Curychu (0:5) a minulý týden v Českých Budějovicích (2:4).
V kádru mají Švédové devět posil z NHL, ale také pět mistrů světa z letošního světového šampionátu dvacítek. „Kéž by my jsme ty hráče měli v elitní soutěži v Čechách, protože v ten moment by dostalo daleko víc hráčů tu příležitost, stejně jako ve Švédsku. Ale bohužel hrajou kanadské juniorky a ta cesta je potom složitější a malinko delší. Takže Švédové to mají takové trošku urychlenější, ale mají kvalitu,“ prohlásil Rulík, který má ze stříbrného týmu z juniorského MS v kádru obránce Tomáše Gavlase a útočníka Petra Sikoru.
Rulík vítá, že se turnaj hraje na větším kluzišti, jako bude na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu. Dnes mu ale přípravu zkomplikovala díra v ledu v tréninkové hale, kvůli které se český trénink zrušil. „Já bych přivítal už České hry na velkém ledě, ale to bohužel asi nešlo. Takže jsem rád, že budeme hrát na tom ledě, co budeme na mistrovství světa. Jsou tam malinko jiné systémové věci, takže je ideální si to takhle vyzkoušet,“ dodal Rulík.
Obránce Michal Kempný doufá, že tým se Švédy odehraje podařenější zápas než minulý týden. „Jsou silní v osobních soubojích, silní na puku. Dokážou se udržet na puku, ať už to je to v útočné nebo obranné třetině. V Českých Budějovicích hráli fakt dobře a teď si myslím, že to bude ještě kvalitnější. Trošku jsme cítili minulý týden, že jsme třeba měli problémy udržet se na puku v útočném pásmu a něco si víc vytvořit. Myslím si, že můžeme být lepší, abychom se jim vyrovnali v rychlosti hned od první minuty. Je to něco, na co se budeme soustředit,“ prohlásil Kempný.