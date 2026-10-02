Ani v druhém vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti nenašly české hokejistky recept na obranu severských soupeřek. Svěřenkyně trenéra Briana Idalskiho podlehly Švédkám 0:5 a po předchozí porážce proti Finkám mají zatím celkové skóre 0:7. Přímý přenos utkání Švýcarsko – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v sobotu od 12:55.
Češky vstoupily do zápasu aktivně, výraznější šanci si však vypracovala jen v páté minutě obránkyně Paroubková. Brankářka Söderbergová byla připravená a s bekhendovým zakončením si poradila.
V osmé minutě Švédky udeřily dvakrát v rozmezí 16 sekund a rázně vykročily za výhrou. Nejprve potrestala chybu českých hokejistek v rozehrávce Hedqvistová, pak zůstala volná na brankovišti Löwenhielmová a překonala gólmanku Peslarovou podruhé. V 15. minutě mohla snížit Mrázová, osamocená ale Söderbergovou nepřelstila. V závěru první třetiny trefila Bouvengová tyčku.
Ve druhé části měly Češky optickou převahu, výraznější příležitost si však vytvořila jen Čajanová. Seveřanky se bez problémů bránily a v 34. minutě přidala Thuviková třetí gól, když si dojela pro vyhozený kotouč a přes Pejšovou se štěstím přehodila svou spoluhráčku z Brynäs Peslarovou v české brance.
Šanci na možný obrat vzala Češkám nedisciplinovanost. Oslabení při vyloučení Pejšové ještě zvládly, faul Láskové ale již Bouvengová ve 48. minutě potrestala. Když se stejná hráčka prosadila podruhé, přenechala Peslarová své místo v brance osmnáctileté Ortové, která si připsala reprezentační premiéru.
I za stavu 0:5 se Češky snažily skóre změnit, dvě minuty před koncem dokonce Idalski odvolal Ortovou, Söderbergová ale čisté konto udržela. Švédky porazily český výběr popáté v řadě.