Hokej

Hokejistky selhaly při trestných stříleních a v Lahti podlehly domácím Finkám


30. 9. 2026Aktualizovánopřed 50 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Vstup do turnaje s nulou v kolonce branek a s porážkou. České hokejistky na úvod podniku Euro Hockey Tour v Lahti podlehly domácím Finkám 0:2, přičemž nevyužily netradičně hned dvě trestná střílení ve třetí třetině. Brankářku Sanni Aholaovou nedokázaly překonat Klára Hymlárová ani Kateřina Mrázová.

Češky vstoupily do zápasu aktivně a hned v úvodu mohly otevřít skóre Plosová s Kaltounkovou, ani jedna však brankářku Aholaovou nepřelstila. Poté byla dvakrát vyloučena Kaltounková, Finky toho však ke vstřelení gólu nevyužily. S největšími šancemi Ekoloumaové a Yrjänenové si poradila gólmanka Peslarová.

Ve druhé třetině si domácí hráčky vytvořily převahu a hlavní postavou duelu byla Peslarová. Po několika dobrých zákrocích kapitulovala v 35. minutě, kdy se při vyloučení kapitánky Tejralové prosadila Holopainenová. Aholaovou ohrozily jen Juříčková na začátku a Pištěková na konci druhé části, ani jedna však nezamířila přesně.

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Sestřih utkání Finsko – Česko
Zdroj: ČT sport

V závěrečné dvacetiminutovce měly Češky hned několik příležitostí duel zdramatizovat. Ve 48. minutě se po přihrávce Kaltounkové od zadního mantinelu dostala do šance Lásková, s bekhendovou střelou ale neuspěla.

Finská brankářka poté v rozmezí dvou minut zlikvidovala trestná střílení Hymlárové i Mrázové. V 54. minutě se po tečované střele prosadila Nieminenová a přiblížila domácí k výhře. Aholaová udržela čisté konto i při závěrečné hře českých hokejistek bez brankářky, povýšené přesilovou hrou.

Další utkání v Lahti čeká svěřenkyně trenéra Briana Idalského v pátek, kdy nastoupí proti Švédsku, opět v přímém přenosu na ČT sport od 12:30.

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