Již 0:2 prohrávali hokejisté Sparty ve druhém utkání předkola play-off s Kladnem, podle obránce Ronalda Knota ale Pražané stále věřili, že dokáží souboj s Rytíři otočit. A podařilo se jim to. I díky gólu jednatřicetiletého beka v základní hrací době vyrovnali a poté uspěli v samostatných nájezdech. Favorizovaná Sparta tím srovnala stav série, v pondělí prohrála 1:2 v prodloužení.
Sparťan Knot: Udělali jsme si to těžké, ale pořád jsme věřili
„Bylo důležité věřit, celou dobu. Dostali jsme se do situace, ve které jsme nechtěli být. Nicméně si myslím, že výkon, který jsme dnes od začátku předváděli, byl dobrý. Bylo důležité, že jsme zůstali trpěliví, že jsme tomu věřili. Dali jsme jeden gól, druhý a pořád jsme věřili. Věřili jsme hře, kterou jsme předváděli a byť jsme nakonec nerozhodli ve hře, ale až v nájezdech, tak jsme vyhráli. A to je pro nás v tuhle chvíli nejdůležitější,“ řekl Knot po výhře Sparty 3:2 po samostatných nájezdech.
Pražané stejně jako v pondělí nedokázali skórovat v přesilových hrách, ve kterých se jim v základní části extraligy dařilo. „Teď nás to mrzet nemusí. Kladno hraje výborně, blokují střely, gólman chytá perfektně a jsou nebezpeční z rychlých protiútoků, ze kterých nám dali pár gólů. Bohužel jsme si to udělali maličko těžký. Jsem ale strašně pyšný, že jsme to dneska zvládli,“ podotkl Knot.
Odchovanec pražské Slavie, který přišel do Sparty v průběhu sezony z Färjestadu, odehrál vydařený zápas. Ve druhé třetině trefil po individuální akci tyčku, v 53. minutě pak vyrovnal na 2:2.
„Kdybych uspěl i v prvním případě, bylo by to veselejší, ale nedá se nic dělat, trefil jsem tyčku. To je střela vedle, že jo. Není to ani zákrok, takže nic,“ pousmál se Knot. „Naštěstí jsem si to pak vynahradil. Byl to důležitý moment. Gól jsme opravdu potřebovali. Je ale jedno, kdo ho dal. Hlavní je, že jsme zápas otočili,“ podotkl.
Série předkola teď bude pokračovat dvěma zápasy na kladenském ledě, hrát se bude ve čtvrtek a v pátek. „Podíváme se na video a pokusíme se zlepšit, co nebylo dobré. A udržet to, co dobré bylo. Pojedeme na Kladno zvítězit ideálně v obou zápasech, ale teď se soustředíme na čtvrtek. Pak uvidíme, co bude dál,“ řekl Knot.