Devítigólovou přestřelku nabídlo utkání Hradce Králové, který ve 30. kole hokejové extraligy zdolal Plzeň 5:4. Vítězství si zapsal i Třinec, Litvínov, Vítkovice a Pardubice, které k výhře dovedl hattrickem Roman Červenka. Sparta si udržela vedení v tabulce, když porazila Karlovy Vary 6:1 a zastavila jejich sérii pěti výher.
Hradec Králové porazil Plzeň i potřetí
Hradec Králové si již potřetí v sezoně vyšlápl na Plzeň. V přestřelce, ve které diváci viděli hned devět gólů, soupeře zdolal 5:4. Nejvíce se skórovalo v druhé části. Nejprve Plzeň v rozmezí sedmi minut dostala třikrát puk za Jakuba Soukupa, který zaskakoval z Kolína při absenci obou brankářů domácích, a otočila z 1:2 na 4:2. Hradec Králové se chytil překvapivě v oslabení, kde snížil Radovan Pavlík. V poslední minutě druhé části pak srovnal T. J. Melancon. Stejný hráč nakonec rozhodl o třech bodech osm minut před koncem, kdy jeho nahození propadlo až do sítě.
Mladá Boleslav prohrála počtvrté v řadě
Pětkrát se trefil i Třinec, který díky tomu přichystal porážku 2:5 pro Mladou Boleslav, která nestačila na soupeře už počtvrté v řadě. Po první třetině přitom vedla po gólech Carla Berglunda a Dávida Grígera. Zbytek zápasu už však patřil Ocelářům. V druhé dvacetiminutovce otočili skóre Andrej Nestrašil a také stále teprve devatenáctiletý Matěj Kubiesa. V poslední části pojistili výhru v závěrečných pěti minutách utkání Miloš Roman a Marko Daňo, který uklidil puk do prázdné branky.
České Budějovice sestřelil hattrickem Červenka
Pardubice si vyšláply na České Budějovice, které porazily 6:3. Jejich hlavním tahounem byl Roman Červenka, který zaznamenal hattrick, a navíc i asistenci. Poprvé se prosadil v první třetině, když srovnával na 1:1. Ještě před polovinou utkání se trefil podruhé a zařídil Pardubicím vedení, které zvýraznil Tomáš Vondráček. To již do konce utkání nepustily i přesto, že se Budějovice dvakrát přiblížily na rozdíl jediné branky. V posledních minutách však výhru stvrdili Jan Košťálek. A deset sekund před koncem zkompletoval hattrick Červenka.
Poslední Litvínov si vyšlápl na Liberec
Důležité vítězství si po dvou prohrách připsal poslední Litvínov, který zvítězil nad Libercem 3:2. Do utkání přitom lépe vstoupili Tygři, které do vedení poslal Servác Petrovský. Ještě do konce první třetiny však skóre otočili Nicolas Hlava a Theodor Pištěk. Liberec vyrovnal ve druhé části, kdy využil přečíslení, na jehož konci stál Adam Musil. A nemuselo zůstat u jediné branky. Avšak dvě zakončení Martina Faško-Rudáše našly pouze tyč. Nakonec se tak radoval Litvínov, kdy o jeho výhře rozhodl v poslední dvacetiminutovce z dorážky kapitán Matúš Sukeľ.
Sparta ukončila vítězné tažení Karlových Varů
Sparta Praha zastavila rozjeté Karlovy Vary, které porazila 6:1. Ty přitom vyhrály předchozích pět utkání. Tentokrát však neměly na ofenzivu Sparty žádnou odpověď a prohrávaly už od osmé minuty, kdy se trefil Filip Chlapík. Rozhodující nápor však přišel ve druhé třetině, kdy se Sparta prosadila hned čtyřikrát. Druhou branku přidal Chlapík. Dva úspěšné zásahy si připsal i Michal Řepík. A střelu na zadní tyč dostal do sítě Kryštof Hrabík. Alespoň čestný zásah zaznamenaly Karlovy Vary díky Jiřímu Černochovi. Poslední slovo však měla Sparta, kdy na konečných 6:1 upravil Michael Špaček.
Vítkovice k výhře dovedl hlavně tříbodový Nellis
Poprvé v sezoně se podařilo Vítkovicím zdolat mistra z Brna. Porazily ho 4:3. Za výhrou vykročily již po 46 sekundách, kdy skóre otevřel Anthony Nellis. Brno však přebralo aktivitu, která vyústila až ve srovnání zásluhou Ščotky. Vítkovice si vedení vzaly zpět ještě před první sirénou, kdy do nahozeného kotouče šikovně vložil hokejku Kalus. Ve druhé třetině smazal rozdíl ve skóre Zábranský. Nellis díky další trefě však znovu dovolil Vítkovicím odskočit do vedení. Stejný hráč asistoval i u čtvrtého gólu domácích, o který se postaral Matěj Prčík. Brno už zvládlo pouze korigovat zásluhou Davida Moravce.
Olomouc otočila zápas s Kladnem
Olomouc proti Kladnu oslavila 70 let od založení klubu. K výročí si kromě speciálních retro dresů nadělila i vítězství 4:1. Do vedení se však v sedmé minutě dostalo Kladno zásluhou Dušana Žovince. Ve druhé třetině Olomouc přebrala taktovku hry a rozhodla zápas. Nejdřív srovnal Rok Macuh. Poté se jí povedlo se během 28 sekund dvakrát prosadit ve vlastním oslabení. Nejprve skóroval Dalibor Řezníček. Vzápětí na něj navázal Silvester Kusko. V závěrečné části jistila Olomouc náskok i s přispěním brankáře Matěje Machovského. Minutu před koncem upravil na konečných 4:1 do prázdné branky Viliam Čacho.
Výsledky 30. kola hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové – HC Škoda Plzeň 5:4 (2:1, 1:3, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Jergl (Melancon, Kevin Klíma), 15. Kohout (Jergl, Kevin Klíma), 36. R. Pavlík (Miškář), 40. Melancon (Radil, Kevin Klíma), 53. Melancon – 5. Lev (Teplý), 22. M. Petman (I. Sedláček, V. Petman), 23. Lev, 27. L. Strnad (V. Lajunen, Zámorský). Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Hnát, Thuma. Vyloučení: 7:4, navíc R. Pavlík – I. Sedláček oba 5 min. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3970.
HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. J. Galvas (L. Hudáček, Kubiesa), 29. A. Nestrašil (Koch, Flynn), 40. Kubiesa (Nedomlel, Daňo), 55. M. Roman (Dravecký, Hrehorčák), 57. Daňo (M. Kovařčík, Jank) – 15. Berglund (Mazura, Skärberg), 17. Gríger (Skalický). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček II – Lhotský, Ondráček I. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 4818.
Banes Motor České Budějovice – HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Branky a nahrávky: 5. Štencel (Vráblík, Kubík), 44. Bulíř (Lantoši, Ordoš), 50. Lantoši (Ordoš, Bulíř) – 15. Červenka (Sedlák, Tourigny), 27. Červenka (Sedlák, Lauko), 28. Vondráček (Ludvig), 48. Lauko (Červenka), 58. Košťálek (Vondráček, Sedlák), 60. Červenka (Košťálek). Rozhodčí: Kika, Gebauer – Zíka, Peluha. Vyloučení: 2:5, navíc Lauko (Pardubice) 10 min. Bez využití. Diváci: 6368.
HC Verva Litvínov – Bílí Tygři Liberec 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 11. Hlava (Hännikäinen, D. Kaše), 19. Pištěk (Komuls, Hännikäinen), 58. Sukeľ – 9. Petrovský (A. Musil, A. Najman), 22. A. Musil (Pérez, A. Najman). Rozhodčí: Cabák, Šindel – Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 3221.
HC Sparta Praha – HC Energie Karlovy Vary 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Chlapík (Horák), 26. Řepík (Mašín, M. Špaček), 27. Řepík (M. Špaček, Krejčík), 33. K. Hrabík (Dzierkals, Mašín), 40. Chlapík (M. Špaček), 48. M. Špaček (Mašín, P. Kousal) – 35. Černoch (Jaks, O. Beránek). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 3:3, navíc N. Seppälä 5+5 min. a do konce utkání, Irving 5 min. – J. Myšák 5+5 min. a do konce utkání, Lukošik 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 16.258.
HC Vítkovice Ridera – HC Kometa Brno 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 1. Nellis (Yetman), 20. Kalus (Leahy, P. Zdráhal), 27. Nellis (Yetman, Kalus), 47. Prčík (Nellis, Yetman) – 16. Ščotka (Ferda), 25. Zábranský (K. Pospíšil, F. Král), 51. D. Moravec (T. Zohorna). Rozhodčí: Šír, Stano – Lederer, Blažek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4789.
HC Olomouc – Rytíři Kladno 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 22. Macuh (Cosgrove), 34. Řezníček (Anděl), 34. Kusko (Stella), 59. Čacho (Stella) – 7. Žovinec (Lisler). Rozhodčí: Vrba, Mejzlík – Hynek, Rampír. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 4584.