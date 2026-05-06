Hokej

Sparta oznámila první posilu, ze Švýcarska se vrací Sekáč


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spartu posílí útočník Jiří Sekáč. Třiatřicetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku, dres semifinalistů posledního ročníku extraligy oblékal krátce již v sezoně 2012/13.

„Jirka Sekáč je výborný hráč, který neztratil nic na své přímočarosti a bruslení. Je to power forward, který bude velice platný jak na ledě, tak v kabině,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek na adresu první oficiálně oznámené posily Pražanů pro příští sezonu.

Sekáč odehrál za Spartu před třinácti lety 21 zápasů, ve kterých vstřelil čtyři branky a přidal šest asistencí. V týmu působil na hostování z partnerského Lvu Praha, který v té době hrál KHL.

Podle Divíška byl Sekáčův příchod do Sparty blízko již před rokem, z rodinných důvodů se ale odehrál až nyní. „Byli jsme v kontaktu už opravdu dlouhou dobu. Jirka sám projevil velký zájem hrát ve Spartě, z rozhovorů během sezony jsme cítili obrovskou chuť vrátit Spartu tam, kam by měla patřit. Jsme rádi, že nám vyztuží útočné řady a předvede nám, jaký je parádní hráč,“ řekl sportovní manažer.

Rodák z Aše působil poslední sezonu v Luganu, za které odehrál včetně play-off 43 zápasů s bilancí sedmi branek a 12 asistencí. Ve Švýcarsku hrál posledních pět let.

Vedle toho má Sekáč za sebou angažmá v KHL i NHL, kde odehrál v průběhu dvou sezon 108 utkání za Montreal, Anaheim a Chicago. V KHL získal dvakrát Gagarinův pohár.

„Abych pravdu řekl, už to není jenom o mně. Mám velkou rodinu a kočovného života už bylo hodně. V prosinci se nám navíc narodilo třetí dítě, takže přišel ideální čas na návrat domů. Jsem plný očekávání a hrozně se těším, o to víc, že se můžu vrátit do Sparty, kde už jsem hrával,“ řekl Sekáč.

Účastník olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a mistrovství světa o tři roky později se těší i na zápasy v O2 areně. „I na českou atmosféru kdekoliv jinde. Těším se, že na mě přijde i rodina a budu hrát za Spartu, kterou jsem sledoval už jako malej kluk. Vážně se hrozně těším. Extraliga je o hodně tvrdší než Švýcarsko, což mi tam dost chybělo,“ uvedl Sekáč.

Je připravený plnit roli, kterou mu trenéři určí. „Věřím, že jsem schopný zahrát všechno. Nechci být jen agresivní a tvrdý, ale přispět i body. Chci přinést, co jsem se za všechny roky naučil, a být všestranný,“ dodal.

Už jsem byl hladový po každodenní práci, přiznal Augusta

Už jsem byl hladový po každodenní práci, přiznal Augusta
