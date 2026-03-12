Za stavu 1:1 na zápasy jde o mečbol v sériích mezi Českými Budějovicemi a Brnem a Kladnem a Spartou. Čtvrté zápasy jsou na programu v pátek. Hokejisté Třince využili první možnost završit sérii předkola play-off a zajistili si postup do čtvrtfinále extraligy. Oceláři porazili Olomouc 2:1 v prodloužení, sérii vyhráli 3:0 a jsou ve čtvrtfinále. Čeká je Hradec Králové. Postupují rovněž Karlovy Vary.
ŽIVĚČeské Budějovice – Kometa Brno. Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále
Utkání Třince rozhodl v oslabení v čase 61:37 útočník Ondřej Kovařčík. Třinec postoupil do čtvrtfinále podeváté v řadě, v minulé sezoně prohrál v boji o účast v semifinále se Spartou. Předtím získal pětkrát titul.
Hosté se dostali do vedení ve 4. minutě, kdy Machovskému vypadla z výstroje střela Michala Kovařčíka z bezprostřední blízkosti a stejný hráč pak dorazil puk za brankovou čáru. Největší šance domácích měli Krastenbergs, který při střele z mezikruží trefil jen hruď brankáře Mazance, Kuskův pokus poté Mazanec zlikvidoval.
Ve druhé třetině brankář Ocelářů pak lapačkou pokryl také nadějnou střelu Nahodila z mezikruží. Nestačil až na tvrdou ránu obránce Škůrka, který dostal dostatek času k tomu, aby zamířil nejen tvrdě, ale také přesně.
V závěru základní hrací doby dostal čtyřminutový trest Kurovský, Hanáci ale výhodu ke vstřelení rozhodující branky a prodloužení série nevyužili. Naopak sami inkasovali. Do rychlého protiútoku se v 62. minutě vydal Adámek s Ondřejem Kovařčíkem, kterému se podařilo nadvakrát překonat brankáře Machovského a rozhodnout o postupu Ocelářů do čtvrtfinále.
HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 33. Škůrek (Orsava, Fridrich) – 4. M. Kovařčík (A. Nestrašil), 62. O. Kovařčík (M. Adámek). Rozhodčí: Stano, Mejzlík – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5094. Konečný stav série: 0:3.
Hokejisté Karlových Varů jsou druhým postupujícím z předkola play-off. Západočeši zvítězili v třetím utkání série v Ostravě nad Vítkovicemi 2:1 a soupeře vyřadili v nejkratším možném termínu poměrem 3:0 na zápasy. Rozhodující zásluhu na dnešní výhře měl autor obou branek Robin Sapoušek. Energie zopakovala loňský postupový triumf nad Vítkovicemi ve stejné fázi play off. V dalším kole je čeká Liberec.
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 43. Kňažko (Hrivík, Edmonds) - 34. Sapoušek, 47. Sapoušek (Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Augusta, Hynek. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 5209. Konečný stav série: 0:3.