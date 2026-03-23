Skončí Pastrňákova nadvláda? První kolo Zlaté hokejky vyhrál Nečas

Bude mít Zlatá hokejka po třech letech nového vítěze? První kolo domácí ankety ovládl útočník Colorada Martin Nečas. Druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, jenž pořadí v předchozích devíti letech opanoval kromě ročníku 2022, kdy zvítězil Ondřej Palát.
V elitní desítce je osm hráčů z NHL a dva z extraligy. Nejvyšší domácí soutěž zastupují pátý Roman Červenka z Pardubic a devátý Filip Chlapík ze Sparty.
V anketě tradičně hlasují trenéři, zástupci svazu a vybraní novináři. Nečas získal 431 bodů, o 44 více než Pastrňák. Třetí je reprezentační brankář z Anaheimu Lukáš Dostál, jenž obdržel 248 bodů.
V prvním kole hlasování bodovalo 30 hráčů. Za Dostálem se umístili Filip Hronek (Vancouver), Červenka, Tomáš Hertl (Vegas), Karel Vejmelka (Utah), Pavel Zacha (Boston), Chlapík a Daniel Vladař (Philadelphia).
Druhé kolo se uzavře po květnovém mistrovství světa a určí desítku finalistů, z nichž vzejde vítěz. Slavnostní vyhlášení závěrečného třetího kola, v němž se hlasuje nanovo, se uskuteční 23. června.