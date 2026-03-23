Hokej

Skončí Pastrňákova nadvláda? První kolo Zlaté hokejky vyhrál Nečas


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bude mít Zlatá hokejka po třech letech nového vítěze? První kolo domácí ankety ovládl útočník Colorada Martin Nečas. Druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, jenž pořadí v předchozích devíti letech opanoval kromě ročníku 2022, kdy zvítězil Ondřej Palát.

V elitní desítce je osm hráčů z NHL a dva z extraligy. Nejvyšší domácí soutěž zastupují pátý Roman Červenka z Pardubic a devátý Filip Chlapík ze Sparty.

V anketě tradičně hlasují trenéři, zástupci svazu a vybraní novináři. Nečas získal 431 bodů, o 44 více než Pastrňák. Třetí je reprezentační brankář z Anaheimu Lukáš Dostál, jenž obdržel 248 bodů.

V prvním kole hlasování bodovalo 30 hráčů. Za Dostálem se umístili Filip Hronek (Vancouver), Červenka, Tomáš Hertl (Vegas), Karel Vejmelka (Utah), Pavel Zacha (Boston), Chlapík a Daniel Vladař (Philadelphia).

Druhé kolo se uzavře po květnovém mistrovství světa a určí desítku finalistů, z nichž vzejde vítěz. Slavnostní vyhlášení závěrečného třetího kola, v němž se hlasuje nanovo, se uskuteční 23. června.

Zlatou hokejku vyhrál poosmé Pastrňák, vyhlášení se nezúčastnil

Zlatou hokejku vyhrál poosmé Pastrňák, vyhlášení se nezúčastnil
