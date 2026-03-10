Těžké utkání má za sebou brankář Daniel Vladař, který šestkrát inkasoval od New York Rangers a po drvou třetinách střídal. Philadelphia prohrála 2:6. Z výhry se neradoval ani Vítek Vaněček, jehož Utah podlehl Chicagu 2:3 v prodloužení.
SESTŘIHŠest branek a vystřídání. Vladařovi se proti Rangers nevedlo
Zápas proti Rangers pro Vladaře nezačal dobře. Hned po 64 sekundách ho překonal Noah Laba a poslal Rangers do brzkého vedení. Do konce první třetiny český brankář inkasoval ještě dvakrát a Flyers šli do kabin s tříbrankovým mankem.
Ve druhé dvacetiminutovce snížil Matvej Mičkov, Flyers ale na jeho branku nenavázali. Vladař za svá záda znovu pustil tři puky a za stavu 1:6 se 75procentní úspěšností zákroků přenechal místo v brance Samuelu Erssonovi. Ten ve třetím dějství neinkasoval, Flyers i tak prohráli jednoznačně 2:6.
Dvěma góly a asistencí řídil vítězství Rangers Mika Zibanejad, tři asistence si připsal Vincent Trocheck. Newyorský tým i přes jednoznačnou výhru dál zůstává s velkou ztrátou na chvostu tabulky Východní konference. Dvanáctí Flyers zaostávají o sedm bodů za play off.
„Jsem rád, že jsme chytili začátek. V minulých zápasech se nám to příliš nedařilo a museli jsme dotahovat. Tentokrát jsme šli do vedení my a projevilo se to na našem výkonu,“ konstatoval trenér newyorského týmu Mike Sullivan.
Vaněček naskočil v brance Utahu podruhé z posledních tří zápasů a podruhé pomohl svému týmu k bodům. Na čisté konto z duelu proti Philadelphii navázal v Chicagu prohrou 2:3 v prodloužení. K bodu za remízu v základní části pomohl český brankář 23 zákroky.
„Dnes jsme neodehráli náš nejlepší zápas, přesto jsme našli způsob, jak si dojít na venkovním stadionu alespoň pro bod. Chicago hrálo výborně, dneska si proto musíme vážit i tohoto skromnějšího bodového zisku,“ uvedl trenér Utahu André Tourigny, jehož svěřenci prohráli po třech vítězstvích. Utah se i přes porážku posunul v Západní konferenci na páté místo a má sedmibodový náskok na první nepostupovou pozici do play off. Deváté San Jose má ale tři zápasy k dobru.
Důležitou výhru v boji o play-off vybojovala Ottawa na ledě Vancouveru. Senators porazili nejhorší tým ligy 2:0 a po třetím vítězství za sebou ztrácejí na postupové příčky už jen tři body. Porážku Canucks neodvrátil obránce FIlip Hronek, jenž odehrál 26 minut a byl na ledě u obou inkasovaných branek.
Ve vyrovnané hře o play-off ve Východní konferenci zůstává i Washington, který doma porazil Calgary jednoznačně 7:3. Adam Klapka v dresu Flames zaznamenal dva záporné body ve statistice plus/minus. David Kämpf, který byl v pátek v rámci přestupové uzávěrky vyměněn do Washingtonu, na první start v novém týmu dál čeká. Gólově se prosadilo šest jeho nových spoluhráčů, dvakrát skóroval Connor McMichael, další útočník Justin Sourdif si připsal tři body (1+2).
Výsledky NHL
Philadelphia – NY Rangers 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Branky: 24. Mičkov, 56. Couturier – 20. a 39. Lafreniére, 2. Laba, 14. Zibanejad, 27. Perreault, 39. Kartye. Střely na branku: 34:27. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 40 minut, inkasoval šest branek z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 19.557. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Lafreniére, 3 Trocheck (všichni NY Rangers).
Washington – Calgary 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)
Branky: 18. a 51. McMichael, 3. Lapierre, 10. Wilson, 52. Sourdif, 58. Frank, 60. R. Leonard – 37. Gridin, 38. Coleman, 39. Šarangovič. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.724. Hvězdy zápasu: 1. McMichael, 2. Lapierre (oba Washington), 3. Coleman (Calgary).
Columbus – Los Angeles 4:5 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 – 0:1)
Branky: 18. a 33. Garland, 31. Mateychuk, 59. Marčenko – 35. a 63. Kempe, 7. Laughton, 15. Panarin, 51. Dumoulin. Střely na branku: 32:31. Diváci: 14.383. Hvězdy zápasu: 1. Dumoulin (Los Angeles), 2. Garland (Columbus), 3. Kempe (Los Angeles).
Chicago – Utah 3:2 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 – 1:0)
Branky: 14. Mangiapane, 36. Burakovsky, 63. Nazar – 10. Hayton, 17. Guenther. Střely na branku: 26:24. Vítek Vaněček odchytal za Utah 62:36 minuty, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta. Diváci: 18.320. Hvězdy zápasu: 1. Nazar, 2. Burakovsky, 3. Mangiapane (všichni Chicago).
Vancouver – Ottawa 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 31. Greig, 59. B. Tkachuk. Střely na branku: 16:24. Diváci: 18.228. Hvězdy zápasu: 1. Reimer (Ottawa), 2. Lankinen (Vancouver), 3. Greig (Ottawa).