Sedmý zápas? Necháme tam všechno, tvrdí Beránek po dvougólovém představení

V šestém duelu čtvrtfinále play-off extraligy si zajistili prodloužení série. Hráči Karlových Varů porazili Liberec 4:0 i díky dvěma trefám Ondřeje Beránka. Západočeši si tak vynutili rozhodující sedmý zápas.
Po zranění v horní části těla z duelu v Českých Budějovicích z 27. ledna vypadl Beránek ze sestavy Energie a z pozice náhradníka přišel i o šanci na účast na únorových olympijských hrách v Miláně. Stihl se vrátit na první dva vítězné duely této série s Libercem a potom opět na tři utkání vypadl ze hry.
„To k hokeji patří. Někdy se to tak sejde. Jsem strašně rád, že jsem se mohl zase vrátit. Jedeme na sedmý zápas a jedeme bojovat,“ řekl Beránek.
Pochvaloval si, že se dokázal hned v úvodu prosadit. „Podle mě to má každý hráč, když se trefí, tak sebevědomí trošičku vyroste a je to dobré. Ale byl to hlavně super týmový výkon a dobrá výhra,“ podotkl Beránek, který hýřil aktivitou i v osobních soubojích. „Tak samozřejmě síla tam byla. Teď jsem v podstatě jenom trénoval a soustředil se, abych byl co nejlepší. A kluci už mají něco v nohách, takže jsem chtěl každé střídání na ledě nechat všechno.“
Při své absenci musel jen přihlížet, jak Liberec třemi výhrami otočil stav série a vedl 3:2 na zápasy. „Vždycky to sledování je nejtěžší. Když na to koukáš a koušeš si nehty, abys tam přeskočil a něco tam udělal. Ale tak to je. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit, že jsme to srovnali na 3:3 a dáme si to zase od znova,“ prohlásil Beránek.
Po rychlém vedení domácích se Liberec snažil o vyrovnání a Karlovarští jej zlomili třemi góly ve třetí třetině. „Soupeř zatlačil, pak jsme zase zatlačili my je. Tak to prostě v play-off je. Kluci minulý zápas taky v Liberci začali tlačit a měli tam spoustu šancí. Každý vždycky chvilku tahá za nějakou část. Teď jsme vyhráli a je to super,“ pochvaloval si Beránek.
V polovině závěrečné části po brance Víta Jiskry na 3:0 už byl přesvědčený, že jeho týmu rozhodně sezona neskončí. „V play-off to je opravdu těžké. Každý gól a každá situace prostě nějak může změnit zápas. Ale když dal Víťa na 3:0, tak jsem věřil, že už to neztratíme,“ uvedl.
V minulých třech zápasech dala Energie dohromady dvě branky, a třebaže v pátek v Liberci nastřelili její hráči třikrát tyč, produktivita přišla až nyní. „Hokej je hra chyb a čeká se. A my jsme ty góly dali,“ prohlásil Beránek, který byl v minulé sezoně s 30 brankami z 51 utkání nejlepším střelcem extraligy.
Rozhodující sedmý zápas se bude hrát v Liberci a Karlovy Vary se v něm pokusí o třetí účast v semifinále. Byly tam jen v roce 2008 při zisku stříbra a o sezonu později při historickém triumfu. „Řekl bych to tak nějak s pokorou, že prostě půjdeme do toho zápasu a necháme tam všechno,“ dodal Beránek.