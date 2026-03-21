Růžička se stal bodovým rekordmanem play-off. Docením to časem, až třeba po sezoně, říká

Kapitán třineckých hokejistů Martin Růžička si díky asistenci u vítězného gólu Miloše Romana v prodloužení druhého čtvrtfinále na ledě Hradce Králové připsal 134. bod ve vyřazovací fázi samostatné české extraligy. V čele historického pořadí se dotáhl na Ondřeje Kratěnu, čtyřicetiletého útočníka Třince však před dosavadního rekordmana posouvá vyšší počet vstřelených branek.
Růžička odehrál ve vyřazovacích bojích o domácí titul k dnešku 179 zápasů a připsal si v nich 63 gólů a 71 nahrávek. Kratěna zaznamenal 59 branek a 75 asistencí ve 201 utkáních.
„Je to samozřejmě krásné a těší mě to. Je za tím spousta práce, ale v momentální situaci je to tak, že máme před sebou další zápasy, takže člověk to tak úplně nevnímá,“ řekl Růžička.
„Je to něco, co doceníte někdy časem, třeba po sezoně. Teď je ta hlava nastavená na jiné věci a tyto osobní věci neřešíme. V průběhu série prostě nechce člověk povolit, něčím se uspokojit.“
V třízápasové sérii předkola proti Olomouci vyšel bodově naprázdno, ale v Hradci už si připsal shodně po bodu. I v pátek asistoval u vítězné trefy, kterou zaznamenal Oscar Flynn.
„Samozřejmě za celou tu dobu se mi vybaví různé momenty, ale to je historie. Na to může člověk jednou někdy vzpomínat, teď máme před sebou nové příběhy,“ podotkl Růžička.
O asistenci, která mu byla přiznána až se zpožděním po konci utkání, zprvu netušil. „Vůbec jsem nevěděl, že jsem se puku dotkl. Viděl jsem, že tam leží, chtěl jsem ho jen někam píchnout tak, aby ho gólman nepřikryl. Pak už nevím, co bylo dál, protože jsem přes něho přepadl. Samozřejmě vím, co následovalo, ale až potom jsem viděl, že dal Miloš Roman gól, což bylo super,“ popsal Růžička.
Rozhodující situaci se domácí snažili ještě zvrátit trenérskou výzvou právě kvůli jeho kontaktu s brankářem Stanislavem Škorvánkem, ale neuspěli.
„Upřímně řečeno pro mě bylo největší otázkou - co jsem se ptal i našich trenérů - jestli jsem byl v brankovišti. V tu chvíli jsem to úplně neviděl, ale měl jsem za to, že spíše ne. Tak jsem si říkal, že snad není důvod ten gól neuznat. Hradec samozřejmě neměl co ztratit, tak sáhl po výzvě, ale jsme rádi za to, jak to dopadlo,“ uvedl Růžička.
Třinečtí nebyli horší, přesto nabrali dvoubrankové manko. V pasáži kolem poloviny třetího dějství ho ale dokázali smazat.
„Řekli jsme si po druhé třetině v kabině, že nemáme co ztratit. A šli jsme si za tím. Nehráli jsme do té doby špatný zápas, ale v play off se na tohle nehraje. Můžete hrát dobrý zápas a prohrát. Rozhodují maličkosti,“ konstatoval Růžička.
„Samozřejmě skvělý pocit, že se nám to podařilo otočit. Měli jsme velkou radost, ale nic není hotového a musíme se dobře připravit na další zápas. V play off jde o všechno, každý tým se maximálně připravuje a intenzita těch zápasů je obrovská,“ doplnil mistr světa z roku 2010 a sedminásobný extraligový šampion.
Oceláři zůstávají v letošních vyřazovacích bojích neporažení. Dvěma výhrami na královéhradeckém ledě navázali na bezchybně zvládnuté předkolo, dnešní triumf byl pátý po sobě.
„Vypovídá to o našem nastavení – do každého zápasu jdeme s tím, že chceme uspět. I když měly ty dva zápasy s Hradcem jiný průběh, dokázali jsme si, že i takové zápasy dokážeme otočit. Hradec je ale skvělý tým a my se musíme opravdu dobře nachystat na zápas číslo tři. Musíme mít hlavy nastavené zase stejně, o tom to je,“ zdůraznil Růžička.