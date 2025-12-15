Kritika není na místě, uvědomuje si trenér reprezentace Radim Rulík, za jaké situace dohrával jeho tým Švýcarské hry. Čeští hokejisté zakončili turnaj výraznou porážkou se Švédskem 0:5, ale Rulík druhý turnaj seriálu Euro Hockey Tour hodnotil jako celek pozitivně. Jeho svěřenci vyhráli dva ze tří zápasů. Jako důvod, proč nezvládli poslední souboj, označil před novináři i virózu.
Rulík hodnotil turnaj pozitivně. Nominace na olympiádu? Nabádám k trpělivosti, říká
„Hodnotil bych to jako turnaj. Odehráli jsme tři opravdu těžké zápasy. Finové a Švýcaři byli nabití. U Švédů není náhoda, že ještě na Euro Hockey Tour neprohráli. Mají opravdu velice silný a kvalitní tým,“ řekl Rulík. Cenil si toho, že oproti listopadovým Finským hrám český tým vyhrál dva zápasy. „V tom vidím posun,“ podotkl.
Viróza se nejvýrazněji podepsala na výkonu proti Švédům. Kvůli nemoci musel Rulík měnit i plánovanou sestavu. Místo Michaela Špačka nastoupil Lukáš Sedlák. „Dokud jsme měli sílu a ještě nás to jakoby nedoběhlo, tak ve hře byly prvky, které chceme. Objevovaly se víc a víc. Poslední zápas se nám samozřejmě nepovedl, ale já bych to hodnotil celkově,“ uvedl Rulík.
Šíření virózy v týmu se podle Rulíka nedalo zabránit. „Kluci spí ve dvojicích, jezdí společně autobusem, máme společnou kabinu. Navíc v tomhle období je u nás v republice viróz hodně. Kluci mají malé děti, což je jeden z důvodů, jak to se k nám dostane. Jsem rád, že jsme to zvládli, jak jsme to zvládli. Osobně jsem čekal, že to bude horší,“ přiznal šedesátiletý kouč s tím, že jeho svěřenci se na zápas nevykašlali.
Švýcarské hry byly generálkou na únorové olympijské hry v Miláně. Rulík uvedl, že mu turnaj v rozhodování o nominaci pomohl. Konkrétně ale logicky nemluvil. „Veřejnost si bude muset prostě počkat. Už je to jenom pár dní. Nabádám k trpělivosti a pak bude velký prostor, měsíc, na to, aby se do toho pustili z druhé strany,“ řekl Rulík, jenž musí nominaci nahlásit Mezinárodní hokejové federaci a Mezinárodnímu olympijskému výboru na začátku ledna.
„V momentě, jakmile bude nominace hotová, tak s ní seznámíme hráče. Aby to věděli. A budeme pracovat na tom, aby dostali všechny potřebné materiály, jak to máme směrem k olympiádě připravené. Tam už bude minimum času na to, abychom těžili ze společné přípravy. Je potřeba, aby kluci už znali náš herní plán,“ uvedl.
Ještě předtím čeká Rulíka společně s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem inspekční cesta do zámoří. Odletí již v úterý a vrátí se 25. prosince. „Měli bychom vidět šest zápasů v šesti dnech,“ dodal Rulík.