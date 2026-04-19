Hokej

Rozebereme si zápas a připravíme se ještě lépe, říká Sobotka


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Finále hokejové extraligy začali vítězně, ale v dalších zápasech se musejí zlepšit. Tak viděl úvodní utkání mezi Pardubicemi a Třincem pardubický útočník Vladimír Sobotka. Podle něho by takový výkon, jako Dynamo předvedlo v sobotu, nemusel stačit.

„První výhra je důležitý krok, ale víme, že z naší strany to nebyl ideální výkon. Byl to trochu jiný hokej než v semifinále proti Spartě. Potřebovali jsme určitý čas, abychom rozjezdili nohy. Musíme být ještě lepší,“ řekl Sobotka po utkání, které Pardubice vyhrály 3:2.

Dynamo zahájilo finálovou sérii po pouze dvoudenní pauze od konce semifinále. „Když vyhrajete sérii, tak je to o dost lepší. Regenerace byla důležitá. Všichni víme, o co jde. Je to na každém, jak se připraví,“ podotkl Sobotka, který hraje po loňském přesunu ze Sparty první play-off v pardubickém dresu.

V prvním zápase proti Třinci Dynamo vedlo, ale Oceláři ještě ve druhé třetině stav otočili. „Rozebereme si určitě zápas a podíváme se, kde bychom mohli být lepší. Připravíme se ještě lépe. Víme, v čem je Třinec nebezpečný. Musíme se na to podívat a vyvarovat se podobných chyb,“ zdůraznil Sobotka.

Východočeši si vzali vedení na přelomu 47. a 48. minuty zpět. Roman Červenka a Jiří Smejkal se prosadili v rozmezí 16 sekund. „Tlačili jsme se do brány, Roman Červenka to tam krásně pověsil. Pak jsme dobře napadali, nastala chyba a další gól. Takhle bychom v tom chtěli pokračovat,“ uvedl Sobotka, podle něhož musí být Dynamo aktivnější před brankou soupeře. „Víc střílet a dostávat se k odraženým pukům,“ řekl, co zlepšit v nedělním zápase.

První výhra v sérii je pro Dynamo podle Sobotky velmi důležitá. „Třinec je na tom systémově velmi dobře, těžko se to prochází. Pokud budeme hrát svoji hru, budeme rychlí a budeme dobře napadat, tak to bude dobré. Je to strašně blízko, ale zároveň strašně daleko. Vyhráli jsme první zápas a soustředíme se na další,“ dodal Sobotka.

Úvodní finálový bod berou Pardubice, pod obrat se podepsali Červenka se Smejkalem

Úvodní finálový bod berou Pardubice, pod obrat se podepsali Červenka se Smejkalem
