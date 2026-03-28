Roman rozhodl podruhé v sérii prodloužení. Ani jsem nevěděl, že jsem skóroval, přiznal

Miloš Roman se pozvolna stává specialistou na hokejové maratony. Za poslední dva roky rozhodl třinecký útočník už třetí prodloužení a s jeho výrazným přispěním slaví Oceláři postup do semifinále přes Hradec Králové. Přiznal, že zprvu ani nevěděl, že v čase 84:22 skóroval a velkou bitvu svým druhým vítězným gólem v sérii uzavřel.
Proti Hradci Králové se šestadvacetiletý slovenský reprezentant blýskl hned dvakrát. Přesně po 67 minutách rozhodl už zápas číslo dvě, po němž si Slezané odváželi domů vedení 2:0. Po necelém týdnu pak rozjásal povedenou tečí spoluhráče i sektor třineckých diváků znovu.
Stejně jako minule na východě Čech určil konečné skóre 3:2 pro Oceláře. „Skvělý pocit. Patrik Hrehorčák to tam dostal před bránu, já jsem byl v souboji s protihráčem a trefilo mě to. Nejprve jsem tedy ani nevěděl, že to je gól, ale potom jsme se začali radovat a byl jsem si jistý. Takže velká úleva. Jsem moc rád, že jsme to zvládli. A je úplně jedno, kdo ten gól dá. Na konci dne je důležitá týmová výhra. Díky tomu jdeme dál, takže toho si cením nejvíc,“ prohlásil Roman.
Právě Roman byl také tím, kdo před dvěma lety dokonal vítězným zásahem ve 122. minutě rozhodujícího duelu se Spartou, který je dodnes druhým nejdelším utkáním v domácí nejvyšší soutěži, historicky první obrat v sérii extraligového play-off z 0:3 na 4:3.
„Byl to krásný okamžik – teď i tehdy na Spartě. Ale šli jsme střídání po střídání a měli nastavenou hlavu tak, že to prostě chceme zvládnout. Výhra se počítá,“ řekl Roman.
Pro Oceláře se zápas zprvu vyvíjel skvěle, když už po 14 minutách vedli 2:0. A přestože další vývoj měli dlouho pod kontrolou, rozhodnuto zdaleka nebylo a po dvou slepených gólech domácích v polovině třetí části museli svěřenci kouče Borise Žabky zapnout opět naplno.
„Bylo to psychicky náročné utkání, ztratili jsme na konci dvougólové vedení, Hradec tam pak měl navíc slušný závar v našem pásmu. V prodloužení jsme však znovu ukázali sílu a hru, co nás zdobila. Bylo zapotřebí stále věřit, zápas pořád nebyl ztracený. Pak může rozhodnout každý souboj, každá střela, což se nakonec i stalo,“ uvedl Roman.
Třinečtí sérii zvládli jednoznačným výsledkem 4:1 a skvělým způsobem navázali na předkolo, v němž vyprovodili Olomouc 3:0 na zápasy. Snadné to však proti čtvrtému týmu po základní části neměli.
„Všechny zápasy byly extrémně vyrovnané. Kredit Hradci, předvedl kvalitu. Byla to velmi náročná série a jsem rád, že jsme to takhle zvládli,“ pochvaloval si Roman.
Díky jeho zásahu bude mít kapitán Martin Růžička příjemné vzpomínky na svůj 1000. extraligový zápas. „Růža je legenda. A já jsem rád, že můžu být součástí toho, co ve své kariéře dokázal,“ řekl Roman.