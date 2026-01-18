Liberec neměl větší potíže s trápícím se Litvínovem a v 43. kole Tipsport extraligy vyhrál 4:1. Kladno přetlačilo Olomouc 2:0 a před posledním Litvínovem má už dvanáctibodový náskok. Předposlední Mladá Boleslav získala dva důležité body díky triumfu 4:3 po samostatných nájezdech proti Třinci. O obrat kola se postarala Sparta, která otočila v Karlových Varech z 0:3 také na vítězných 4:3 po samostatných nájezdech.
SOUHRNLitvínov zaváhal s Libercem, naopak Kladno a Mladá Boleslav bodovaly. Sparta předvedla obrat
Karlovy Vary promrhaly vedení o tři góly
Ani náskok 3:0 nestačil Karlovým Varům k zisku tří bodů proti Spartě. Pražanům se povedl obrat, když remízu v základní hrací době zařídil autor dvou branek Devin Shore a Michael Špaček. Shore se pak v nájezdech prosadil také dvakrát a rozhodl o bodu navíc pro hosty. Sparťané tak zmírnili negativní bilanci s neoblíbeným soupeřem a upravili na 3–7 z posledních deseti vzájemných střetnutí.
Litvínovu se zmenšuje manévrovací prostor na záchranu
Poslední Litvínov prohrál potřetí v řadě, tentokrát v Liberci 1:4, a osm zápasů před koncem základní části ztrácí na předposlední Mladou Boleslav jedenáct bodů. Bílí Tygři vyhráli první dvě třetiny shodně 2:0. Jaromír Pérez se prosadil v utkání dvakrát, další trefu přidal stříbrný junior Tomáš Galvas, pro nějž to byl už třetí zápas s gólovým zápisem v řadě, a čtvrtou branku vstřelil Filip Jansa. Až v třetí části snížil za hosty Adam Polášek. Liberec uspěl potřetí za sebou a už je čtvrtý.
Defenzivní duel pro Kladno
Úsporné utkání mezi Kladnem a Olomoucí dlouho branky nenabízelo, až ve třetí třetině se domácí Rytíři dvakrát prosadili a rozhodli o důležitém vítězství 2:0. V rozmezí 43. a 48. minuty skórovali Adam Bareš a Tristen Robins v přesilovce. Čisté konto vychytal gólman Adam Brízgala, pro něhož se jednalo o čtvrtou nulu v sezoně. Kladno udělalo velký krok směrem k záchraně, zároveň ztrácí na jedenácté Hanáky jen čtyři body. Olomouc se od Vánoc hledá a zapsala osmou porážku z jedenácti duelů.
Mladá Boleslav míří k záchraně, proti Třinci rozhodl Koblížek
Třinec sahal v Mladé Boleslavi po třech bodech, nakonec odjel s jediným. Středočeši prohrávali 1:2 i 2:3, ale v závěru srovnal Tomáš Fořt čtyři minuty před koncem na 3:3. V nájezdech sice hostující Oceláře zachránil v páté sérii Martin Růžička, ale následně v šesté rundě Libor Hudáček nedal a zápas ukončil Radek Koblížek, nedávná posila domácích. Boleslavští uspěli potřetí v řadě, oproti Litvínovu mají navíc dva zápasy k dobru.
Kometu táhl ve Vítkovicích Hynek Zohorna
Vítkovice nenavázaly na výhru proti Litvínovu a Kometě doma podlehly 2:3 po prodloužení. Hosté vedli už 2:0 po trefách Libora Zábranského a Hynka Zohorny v přesilových hrách, ale Ostravané našli cestu alespoň k bodovému zisku. Ve třetí třetině srovnali Jan Hladonik a Chad Yetman. V nastavení však přisoudil Brnu bod navíc opět Hynek Zohorna po 55 sekundách. Kometa nabírá formu, radovala se počtvrté v řadě a přeskočila Vítkovice na osmé příčce.
Hradec Králové otočil duel v Plzni
Plzeň prohrála doma s Hradcem Králové 2:3 po samostatných nájezdech. Západočeši šli přitom do dvoubrankového náskoku, když se mezi střelce zapsali Adam Měchura a Mikko Petman. Prostřední část ale patřila Východočechům a na 2:2 upravili Petr Hašek a Lukáš Radil. Další gól padl až v nájezdech, když se jako jediný prosadil v poslední sérii Jakub Pour. Hradečtí ztrácí z šesté pozice na druhou Plzeň dva body.
Pardubice sahají po prvenství v základní části
Lídr tabulky opět zvýšil vedení v čele tabulky. Pardubice jsou po skalpu Českých Budějovic po přesvědčivém vítězství 5:1 už na 80 bodech s devítibodovým polštářem před duem Plzeň – Třinec. Dynamo si pomohlo hrou speciálních formací – Daniel Gazda a Miguel Tourigny zužitkovali početní výhodu, dvougólový Lukáš Sedlák se trefil dokonce jednou v oslabení. Roman Červenka přidal do sbírky další dvě asistence. Za Jihočechy snižoval Matej Kašlík na 1:3, víc ale Motor nezvládl.
Výsledky 43. kola extraligy
Výsledky 43. kola extraligy
Rytíři Kladno – HC Olomouc 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 43. Bareš (Lisler, Piskáček), 48. Robins (Blain). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Thuma, J. Svoboda. Vyloučení: 2:5, navíc M. Marcel (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3396.
Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 11. J. Pérez (R. Šimek, T. Galvas), 17. T. Galvas (J. Pytlík), 25. J. Pérez (Zile), 31. Jansa (Zachar) – 50. Polášek (O. Kaše, Komuls). Rozhodčí: Kika, Jaroš – Frodl, Zíka. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 6625.
HC Energie Karlovy Vary – HC Sparta Praha 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 2:1, 0:2 – 0:0)
Branka a nahrávky: 3. Lukošik (Minárik, David Moravec), 28. Jaks (N. Jones, Černoch), 30. Černoch (Jaks, N. Jones) – 35. Shore (Chlapík, Řepík), 53. Shore (Chlapík, Řepík), 54. M. Špaček (P. Kousal, Hyka), rozhodující sam. nájezd Shore. Rozhodčí: Pilný, Sýkora – Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 5:6, navíc Bambula – Chlapík oba 5 min., K. Hrabík 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 5744.
HC Vítkovice Ridera – HC Kometa Brno 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 42. Hladonik (J. Zbořil, Macias), 50. Yetman (Nellis) – 11. Zábranský (Flek, A. Zbořil), 24. K. Pospíšil (F. Král), 61. H. Zohorna. Rozhodčí: Obadal, Šindel – Lhotský, Peluha. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 6305.
HC Škoda Plzeň – Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 4. Měchura (V. Lajunen, Malák), 7. M. Petman (Holešinský, Teplý) – 27. Hašek (Pour), 34. Radil (Miškář, Pilař), rozhodující sam. nájezd Pour. Rozhodčí: Šír, Hacaperka – Brejcha, Axman. Vyloučení: 0:3. Využití: 1:0. Diváci: 7069.
HC Dynamo Pardubice – Banes Motor České Budějovice 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 19. Gazda (R. Kousal, M. Kaut), 27. L. Sedlák (Čerešňák, Červenka), 36. M. Tourigny (Košťálek, L. Sedlák), 47. L. Sedlák (Kondelík), 60. Kelemen (Červenka, Mikliš) – 38. Kašlík (Ordoš). Rozhodčí: Mejzlík, Stano (SR) – Augusta, Rampír. Vyloučení: 4:2. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 9386.
BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 2:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 7. Pyrochta (Suchý, Jánošík), 53. Kubíček (P. Zdráhal), 57. Fořt (Gewiese), rozhodující sam. nájezd Koblížek – 8. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Nestrašil), 17. O. Kovařčík (M. Kovařčík, J. Galvas), 55. D. Musil (Flynn, L. Hudáček). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Hnát, Maňák. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 3033.