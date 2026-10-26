Ani bodové příspěvky českých hráčů nevedly v NHL k úspěchu jejich týmů. Martin Nečas dvakrát asistoval proti Nashvillu, ovšem Colorado prohrálo vysoko 2:6. Ani přihrávka Filipa Hronka pak nestačila Vancouveru na body v domácím utkání s Minnesotou. Canucks prohráli 2:4.
Nashville před domácími diváky na hosty z Denveru doslova vlétl a v 38. minutě po druhém přesilovkovém gólu pětatřicetiletého O'Reillyho vedli jeho hokejisté už 5:0.
Až poté dal o sobě vědět rodák z Nového Města na Moravě Nečas, který v čase 37:55 po pohledném přechodu do útočného pásma našel v předbrankovém prostoru volného Artturi Lehkonena, jenž svým desátým gólem v novém ročníku NHL snižoval na 1:5.
Druhou asistenci a zároveň desátou v sezoně si mistr světa z Prahy 2024 připsal v úvodu třetího dějství, když na 2:5 upravil obránce Devon Toews. Finální podobu výsledku pak dal svým druhým přesným zásahem v zápase Steven Stamkos.
„Měli jsme být tím energičtějším týmem, navíc proti soupeři, který hrál druhý zápas ve dvou dnech, ale vypadalo to přesně opačně,“ povzdechl si trenér Avalanche Jared Bednar. „Také jsme před utkáním mluvili o tom, že využijeme svého bruslení při napadání a v ofenzivě, ale působili jsme spíš těžkopádně. Také jsme se chtěli vyvarovat pobytu na trestné lavici, ale i v tomto ohledu to bylo naopak.“
Hronek osmou asistencí v ročníku dlouhým pasem z vlastní třetiny vyslal do úniku Maxe Sassona, který v 47. minutě korigoval nepříznivé skóre 0:4. Jako poslední se pak do listiny střelců zapsal Brock Boeser, který snížil na konečných 2:4 z pohledu Vancouveru.
Wild poslal do vedení při výhodě jednoho muže na ledě v 19. minutě Maxim Šabanov. Dvoubrankový náskok zařídil hostům první sezonní trefou Bobby Brink a na 3:0 pak při další početní převaze zvýšil bývalý kapitán Canucks Quinn Hughes. Svůj první návrat do Rogers Areny po prosincové výměně navíc ozdobil jubilejním 500. bodem v 520. zápase v kariéře NHL. Rychlejší byl na cestě k dosažení tohoto milníku mezi americkými obránci pouze Brian Leetch, který to dokázal za 496 utkání.
V rámci speciálního utkání pod hlavičkou Herritage Classic mezi domácím Winnipegem a Montrealem, dostal v brankovišti Canadiens přednost Jacob Fowler před Jakubem Dobešem. Montreal zvítězil 2:1, když Fowler předvedl 33 úspěšných zákroků a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Dallas bez zraněného Radka Faksy přestřílel NY Islanders 6:3 a připsal si pátou výhru v řadě. Největší podíl měl na tom sedmadvacetiletý Jason Robertson, který dal dva góly. Dvaatřicetiletý Faksa zůstal na marodce kvůli zranění v dolní části těla, ke kterému došlo v zápase s Winnipegem 22. října.
Ondřej Palát za Islanders nebodoval v druhém zápase za sebou, soupeřovu branku však ohrozil dvěma střeleckými pokusy. Ostrované navíc poprvé po pěti zápasech nebodovali.
Z výhry se naopak mohl se spoluhráči radovat zkušený zadák Radko Gudas. Jeho Florida zvítězila 3:2 v Chicagu. Gudas zaznamenal tři hity, odpykal si dvě trestné minuty, ale byl také u jednoho obdrženého gólu. Za nerozhodného stavu 2:2 vystřelila Panthers výhru v čase 57:37 předsezonní akvizice z Ottawy, Dán Lars Eller, jenž si připsal vůbec první trefu v dresu Floridy.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Dallas – NY Islanders 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Branky: 15. a 50. J. Robertson, 12. Seguin, 31. Hryckowian, 45. W. Johnston, 54. Rantanen – 14. M. Schaefer, 25. Palmieri, 38. B. Schenn. Střely na branku: 38:20. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. W. Johnston, 3. Seguin (všichni Dallas).
Winnipeg – Montreal 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky: 56. Rosén - 28. L. Hutson, 32. Guhle. Střely na branku: 34:21. Diváci: 32 342 (hrálo se na Princess Auto Stadium ve Winnipegu).
Nashville – Colorado 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Branky: 11. a 51. Stamkos, 27. a 38. O'Reilly, 5. F. Forsberg, 37. Drury – 38. Lehkonen (Nečas), 43. Toews (Nečas). Střely na branku: 35:21. Diváci: 17 191. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Stamkos, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).
Vancouver – Minnesota 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Branky: 47. Sasson (Hronek), 57. Boeser – 19. Šabanov, 26. Brink, 33. Q. Hughes, 44. Kaprizov. Střely na branku: 18:34. Diváci: 17 560. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Kaprizov (oba Minnesota), 3. Sasson (Vancouver).
Chicago – Florida 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Branky: 3. Greene, 32. Kancerov – 7. Vilmanis, 15. M. Tkachuk, 58. Eller. Střely na branku: 21:33. Diváci: 18 117. Hvězdy zápasu: 1. Eller (Florida), 2. Kancerov (Chicago), 3. M. Tkachuk (Florida).