Dostál čtyřikrát inkasoval, ale Anaheim ukončil pětizápasovou sérii bez bodu

Lukáš Dostál vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 5:4 na ledě Philadelphie. I díky tomu Ducks ukončili po pěti zápasech sérii bez bodového zisku. Flyers, v jejichž brance byl místo Daniela Vladaře Joseph Woll, naopak prohráli po třech předchozích výhrách.
Anaheim přitom po první třetině prohrával 0:2, když Dostála během 63 sekund ve 14. a 16. minutě překonali Matvej Mičkov a Porter Martone. Hosté však v druhé části srovnali a v třetí třetině skóre otočili.
Vítězný gól na 5:3 vstřelil ve 48. minutě Beckett Sennecke. Minutu nato překonal Dostála podruhé v zápase Mičkov, na vyrovnání však domácí nedosáhli. Mistr světa z Prahy 2024 podržel Ducks i při závěrečném náporu domácích, kteří hráli více než dvě minuty v šesti a posledních 40 sekund dokonce v přesilovce proti čtyřem bruslařům Anaheimu. Dostál zakončil zápas s 28 zákroky.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Philadelphia – Anaheim 4:5 (2:0, 1:3, 1:2)
Branky: 14. a 49. Mičkov, 16. Martone, 36. Foerster – 29. Carlsson, 34. Greer, 37. Caulfield, 42. Luneau, 48. Sennecke. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval čtyři branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta. Střely na branku: 32:26. Diváci: 19 336. Hvězdy utkání: 1. Carlsson (Anaheim), 2. Mičkov (Philadelphia), 3. Luneau (Anaheim).