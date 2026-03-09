Play-off Tipsport extraligy odstartovalo. Jako první se radoval Třinec, který v těsném souboji udolal Olomouc 1:0 díky gólu Oscara Flynna. Karlovy Vary si poradily s Vítkovicemi 3:1, v dresu vítězů se trefil i sedmnáctiletý útočník Petr Tomek. Obhájci titulu z Brna vyhráli nad Českými Budějovicemi 2:1. Zápas mezi Spartou a Kladnem se ještě hraje.
Olomouc nenašla recept na třineckou defenzivu
Třinec rozehrál sérii proti Olomouci vítězně, byť se první triumf nerodil lehce. Oceláři marně dobývali obranu Hanáků a nakonec se jako rozdílová ukázala akce Oscara Flynna, jenž v 31. minutě hledal spoluhráče, ale útočník Jakub Orsava si jeho přihrávku srazil do vlastní sítě, na což brankář Matěj Machovský nedokázal zareagovat.
Ve třetí třetině se Olomouc snažila srovnat, ale Jakub Navrátil nastřelil tyč a brankář Marek Mazanec nakonec zůstal nepřekonán i po závěrečném risku hostů bez brankáře. Mazanec si připsal sedmou kariérní nulu ve vyřazovacích bojích.
Karlovy Vary těžily z povedené druhé třetiny
Také Karlovy Vary zvládly úvodní domácí zápas a Vítkovice přehrály 3:1. Všechny góly padly ve druhé třetině. Skóre utkání otevřel obránce Matteo Kočí a poslal Západočechy do vedení. Marek Kalus sice srovnal, jenže Vary uspěly s trenérskou výzvou pro postavení útočícího hráče v brankovišti Dominika Frodla.
Vítězný gól nakonec vstřelil sedmnáctiletý Petr Tomek, protože na 1:2 snížil Kalus, jehož přesilovkový zásah tentokrát platil. Důležitou třetí branku ale přidal pouhou sekundu před koncem druhé části Jan Bambula, jenž první polovinu sezony odehrál právě v ostravském klubu. Tlak hostů v závěrečné části pak výrazně otupily dva fauly.
Kometu střelecky táhli proti Motoru obránci
Kometa vykročila za obhajobou titulu výhrou 2:1 nad Českými Budějovicemi. O obě branky Brňanů se postarali obránci. Na Libora Zábranského, jenž byl v základní části nejlepším střelcem mezi beky, navázal Jan Ščotka a rozhodl nerozhodný duel v 52. minutě.
Domácím byla ještě předtím odebrána branka Adama Zbořila na 2:0 z 14. minuty kvůli ofsajdu. Českobudějovický obránce Tomáš Cibulka tak srovnával na 1:1 na konci druhé třetiny. Víc ale Jihočeši v závěru nestihli. Hostům k případnému obratu nepomohla ani střelecká převaha.
Předkolo play-off extraligy – 1. zápasy
HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 31. Flynn. Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Svoboda, Axman. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4863.
Třinec: Mazanec – M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Daňo, Hudáček, Cienciala – M. Růžička, Sikora, Kubiesa – Flynn, M. Roman, Hrehorčák – Kurovský. Trenér: Žabka.
Olomouc: Machovský – Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Rašner – Orsava, D. Vitouch, Fridrich – Navrátil, Nahodil, Plášek – Krastenbergs, Kusko, Matýs – Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Kometa Brno – Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 5. Zábranský (Š. Stránský, Flek), 52. Ščotka (Kollár, K. Pospíšil) – 39. Cibulka (Lantoši, Bulíř). Rozhodčí: Cabák, Ondráček – Rampír, Rožánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7126.
Brno: Stezka – Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Gulaši, Ďaloga, J. Zdráhal – H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil – Flek, Kollár, Š. Stránský – Hartl, Ilomäki, Selič – Ekrt, A. Zbořil, Cingeľ. Trenér: Horáček.
České Budějovice: Klouček – Kachyňa, Vála, Kubíček, Cibulka, Pýcha, Štencel, Vráblík – Lantoši, Bulíř, Holešinský – Olesen, Harris, F. Přikryl – Ordoš, Hoch, P. Novák – Valský, Toman, M. Beránek. Trenér: Čihák.
HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 29. M. Kočí (Číp, Jiskra), 36. P. Tomek (Egle, Sapoušek), 40. Bambula (P. Tomek) – 38. Kalus (Edmonds). Rozhodčí: Sýkora, Barek – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. Diváci: 3902.
Karlovy Vary: Frodl – Dello, M. Kočí, D. Mikyska, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics, Port – Šťastný, Černoch, Jiskra – Lukošik, Minárik, Sapoušek – Bambula, Egle, P. Tomek – Číp, Váňa, Koffer. Trenér: Patera.
Vítkovice: Hrachovina – Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Budík, Freibergs, Port – Yetman, Nellis, Abdul – Edmonds, Hrivík, Hladonik – Macias, Šír, Kalus – Hauser, M. Hanzl, Přibyl – Fronk. Trenér: Varaďa.