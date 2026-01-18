České hokejistky nepostoupily do finále mistrovství světa hráček do osmnácti let. V kanadském Sydney utrpěly v semifinále debakl s domácí Kanadou 1:8 a obhajovat bronz budou proti Švédsku. Přímý přenos zápasu o bronz sledujte od 20:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Hokejistky do 18 let budou hrát po debaklu od Kanady o bronz
České hokejistky zažily proti Kanaďankám tvrdý vstup do utkání. Po gólu Pigottové v šesté minutě prohrávaly už o tři góly.
Záhy kanadský stroj nadlouho zastavily a zkraje třetí třetiny dokonce snížily. Ve vlastním oslabení skórovala z dorážky Lucie Šindelářová.
Český gól ovšem favoritky znovu nastartoval. Reprezentantky Javorových listů se trefily v závěrečné části celkem pětkrát a vyhrály vysoko 8:1.
Utkání se Švédkami bude reprízou zápasu o bronz z loňského šampionátu ve Finsku. Český tým tehdy zvítězil po obratu 2:1.
Elitní skupinu MS nečekaně opouští Finsko, které v sobotu podlehlo v zápase o udržení Maďarsku 5:7.